لن تصدقوا .. سمكة “الرمح” المفترسة تبتلع سمكة آُخرى في ثوان معدودة!

وثق مقطع فيديو لحظة ابتلاع سمكة من نوع “الرمح” المفترس لسمكة أخرى كاملة خلال ثوان في مشهد صادم ومذهل.

ووثق المقطع الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اللقطات التي تم تصويرها في بوديل بهولندا، وتم نشرها مؤخرًا عبر الإنترنت.

وظهرت سمكة الرّمح وهي تحمل سمكة نحاسية اللون بين فكيها.

ولا تزال السمكة البائسة على قيد الحياة ـ وفق المقطع ـ ويمكن رؤية زعانفها وذيلها وهي تتحرك بينما يقلبها الرمح المفترس لابتلاع رأسها أولاً.

تبدأ اللقطات بالسمكة الأصغر، التي حددها المصور على أنها من نوع “رود”، وهي معلقة بين فكي سمكة الرمح.

ويشار إلى أن أسماك الرمح اسم يطلق على الأسماك ضمن فصيلة الأسماك عظمية الحراشف. وهي فصيلة تضم سبع أنواع حية من السمك ضمن جنسين. تتواجد في الماء العذب والمالح وأحياناً البحر في مناطق شرق أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي.

وابتلع الرمح سمكة “رود” من الرأس بينما كانت تحاول عبثًا الهروب.

في النهاية، يمكن رؤية ذيل السمكة فقط وهو يخرج من فم سمكة الرمح المفترسة، في اللقطات المذهلة تحت الماء التي تم تصويرها في 22 نوفمبر 2020.

وأثناء مشاركة الفيديو ، قال المصور الذي لم يذكر اسمه: “هنا ترى مثالًا جيدًا على أنه لا يوجد شيء كبير جدًا على الرمح”.

أسماك الرمح

وأجسام هذه الأسماك تكون ممتدة ومصفحة بقوة بحراشف صلبة. وتملك فكوكاً ممتدة مشابهة تملؤها أسنان طويلة وحادّة.

وزعانف “الرمح” الذيلية غير متناظرة (العمود الفقري ممتد حتى القسم العلوي من الزعنفة مما يَجعله أكبر من القسم السفلي). وزعانفها الظهرية قريبة من الذيل.

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وبما أن مثاناتهم الهوائية يمكنها أن تعمل كرئات، فإن معظم أسماك الرمح تصعد بشكل دوري إلى السطح لتأخذ جرعة من الهواء. وتفعل هذا أكثر بكثير عندما تكون في الماء الراكد أو الحار لأنه يَفتقر إلى الأوكسجين.

كنتيجة لهذا، فهذه الأسماك تستطيع البقاء في ظروف يمكنها أن تقتل معظم الأسماك الأخرى.

وهذه الأسماك هي أسماك بطيئة الحركة باستثناء الحالة التي تهاجم فيها الفريسة.

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كما إنها تفضل المناطق الضحلة وكثيرة الأعشاب في الأنهار والبحيرات والروافد، وكثيراً ما تجتمع في مجموعات صغيرة.

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