دينا الشربيني تحتضن حسن أبو الروس في صور جريئة بفستان فاضح!

فاجأت الفنانة المصرية دينا الشربيني جمهورها، بإطلالة جريئة مع مواطنها الفنان حسن أبو الروس.

ظهور جريء

وظهرت دينا الشربيني بصور مع أبو الروس، وهي ترتدي فستاناً أبيض قصير من الأمام، وبذيل طويل من الخلف.

وتميز الفستان بأنه أوف شولدر، ما كشف عن جزء من جسد دينا الشربيني من الأعلى.

واعتمدت الفنانة المصرية تسريحة ذيل الفرس في إطلالتها، وكانت تستند على كتف حسن أبو الروس.

فستان فاضح!

كما ظهرت دينا بفيديو آخر، وهي تغني وترقص في إحدى حفلات الزفاف.

وكانت ترتدي فستاناً أزرق بفتحات كثيرة، تكشف من جسدها أكثر مما تغطي.

وهو ما عرض الفنانة للهجوم، فجاء في التعليقات: (نداء لعمرو دياب يقولنا كان بيحب ايه ؟؟).

وذكر آخر أيضاً عمرو دياب وكتب: (عمرو سمعته بقيت في الارض).

وسخر آخر: (اه طبعا دي صداقه عاديه واخوات).

ورأى متابع أن عمرو دياب هو سبب شهرتها.

كما كتب: (عمرو دياب اللي عملها قيمة والله وهيا ولا تسوي ربع جنيه في سوق النسوان).

ماذا بين الشربيني وأبو الروس؟

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية الجدل بتصرفاتها مع أبو الروس خلال الايام الماضية.

اقرأ أيضا: نجلاء بدر تثير ضجة بصورتها مع عمرو دياب .. ومعلقون: “لو متجوزين مش كدا” (شاهد)

وظهر الثنائي بفيديو من مهرجان الجونة السينمائي، وهما يضحكان ويمزحان معاً أمام الكاميرات.

وظهرت دينا الشربيني ترقص مع حسن أبو الروس، وهنا شيحة، والفنانة السورية صبا مبارك.

“فلتت مني”

وذلك على أنغام أغنية (فلتت مني)، لحسن أبو الروس، والتي شاركته كموديل في كليبها.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة جريئة في كليب الأغنية مما أثار الجدل، واصفين كلمات الأغنية بأنها تنطبق عليها و(فلتت منها).

مشاجرة أبو الروس والشربيني

وفي سياق آخر، تفجرت أزمة عنيفة ومشاجرة بين أبو الروس والشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي.

ووفقا لصحيفة (صدى البلد) المصرية، فقد بدأت الأزمة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على إنستغرام؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.

وحدثت مشاجرة بين أبو الروس والشربيني على شاطئ الفندق ليلا؛ وارتفعت أصواتهما وحاول البعض تهدئة الأمور.

وبناء على ذلك، رفضت إدارة مهرجان الجونة السماح لحسن أبو الروس بالدخول على الريد كاربت.

وسبق أن ذكرت أنباء أن ظهور الثنائي معاً تسببت بمشكلة لحسن أبو الروس مع زوجته مصممة الجرافيك غادة والي.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news» «

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»