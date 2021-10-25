السيسي يلغي حالة الطوارئ.. وناشطون: يبيع الهواء حرفيا

أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات. وقال السيسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل:”يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.”

https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/1452699543754182656

وتابع:”ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.” وأضاف السيسي أن هذا القرار “كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.”

https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/1452699545427709954

متى فرضت حالة الطواريء؟

يشار إلى أن حالة الطوارئ مفروضة في مصر منذ أبريل 2017 مع تجديدها كل ثلاثة أشهر. واختتم السيسي تغريداته بالقول:”وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

” https://twitter.com/AlsisiOfficial/status/1452699547055140871

ماذا يعني إلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

يشار إلى أن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد. https://twitter.com/Tkatsho2021/status/1452698008768950276

وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها. ووفق محللين فإنه من ضمن ما يترتب على هذا القرار، هو رفع المراقبة عن الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان وعدم مصادرتها.

https://twitter.com/DrShdeeddAwy/status/1452705589889482755

وكذلك إلغاء “تحديد” مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها. كما يترتب عليه إلغاء عمل بعض محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ، وينظم القانون عملها. وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا.

حالة الطوارئ ليست بجديدة على المصريين

هذا ولم يكن فرض حال الطوارئ في مصر بجديد، فمنذ عام 1914، تشهد مصر على مدى عمر أزماتها، فرض قوانين استثنائية تخول السلطات في البلاد التصرف بما تراه مناسباً لـ “فرض الأمن والنظام في البلاد”. وعلى الرغم من أن تسمية “حال الطوارئ” ذاتها جاءت للمرة الأولى مع العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956.

https://twitter.com/hind_selim22/status/1452713977771929610

إلا أن القوانين الاستثنائية كانت قائمة منذ العقد الثاني من القرن الماضي، تحت ما يُعرف بالأحكام العرفية. ردود أفعال على قرار السيسي إلغاء الطوارئ هذا واعتبر ناشطون أن إلغاء السيسي لحالة الطوارئ مجرد إجراء شكلي لتجميل نظامه القمعي، وأن سياساته القمعية بحق المعارضين والتنكيل بهم في سجونه لم تتغير.

https://twitter.com/ghassanyasin/status/1452710692709183495

ضغوط أمريكية

من جانبه اعتبر الناشط المصري المعارض محمود فتحي مؤسس تيار الأمة، أن السيسي ألغى الطوارئ في مصر في سياق الضغوط الأمريكية، ومنها حجز جزء من المعونة الأمريكية. https://twitter.com/MMFathy01/status/1452711461474680839

فيما كتب ناشط ساخرا من قرار السيسي:”انا لغيت حالة الطوارئ، وسيبتلكم قانون الحبس الاحتياطي.

” https://twitter.com/Eslam1986611/status/1452713438027857925

السيسي يبيع الهواء حرفيا

من جانبه علق الباحث والسياسي المصري البارز محمد إلهامي، بأن إلغاء السيسي حالة الطوارئ، تبدو خطوة عظيمة، بينما الواقع أنه نقل كل حالة الطوارئ لتصير نظاما قانونيا. https://twitter.com/melhamy/status/1452714938548604931

وذلك بتعديلات هائلة في القوانين وبتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية والاستثنائية. مضيفا:”بمعنى أن حالة الطوارئ هي الآن القانون! ثم إنه لا يحترم أي قانون أصلا! أي أنه يبيع الهواء حرفيا!”