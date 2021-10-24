مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي
مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي
Videoرياضة

هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول بانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي بهزيمة مدوية وتاريخية .على منافسه مانشستر يونايتد بخمس أهداف نظيفة دون رد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”.

هاتريك محمد صلاح

وسجل المصري محمد صلاح الهاتريك في شباك المستضيف مانشستر يونايتد، فقد جاء الهدف الأول في الدقيقة ال38. في هجمة مرتدة سريعة سددها الفرعون المصري بطريقة جميلة على يمين حارس المرمى.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي مع نهاية أحداث الشوط الأول بتسديدة قوية سجلها بقوة لتسكن داخل شباك المرمى من خارج منطقة الجزاء، وآتى هدف الهاتريك في الدقيقة ال50 .سجلها اللاعب بطرية رائعة داخل الشباك من خلال هجمة مرتدة سريعة.

ليفربول والمباراة التاريخية

ويواصل فخر العرب تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يعد أول لاعب في تاريخ ليفربول. يسجل الهاتريك في شباك مانشستر يونايتد منذ عام 1937، كما أنه أول لاعب يسجل الأهداف. في المباراة العاشرة على التوالي مع فريق الريدز.

كما وسجل زميله نابي كيتا الهدف المبكر في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة ال5. في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك الشياطين الحمر بعد عرضية جميلة من محمد صلاح.

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وأحرز دييغو جوتا هدفا في اللقاء في الدقيقة ال13 سجلها اللاعب. بأقدامه على يمين شباك مرمى مانشستر يونايتد، لينتهي المهرجان التهديفي بفوز ليفربول التاريخي على الشياطين الحمر بخماسية نظيفة دون مقابل.

طرد بوغبا

وشهد اللقاء المثير بين كلا الفريقين طرد النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد. في الدقيقة ال60، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق ليفربول ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء .في وجهه بعد مراجعة تقنية الفار ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز استعاد فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 22 نقطة، فيما تجمد فريق مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع خلال منافسات الموسم الحالي.

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