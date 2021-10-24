هاتريك محمد صلاح يقود ليفربول بانتصار تاريخي على مانشستر يونايتد (فيديو)

قاد النجم المصري الدولي محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي بهزيمة مدوية وتاريخية .على منافسه مانشستر يونايتد بخمس أهداف نظيفة دون رد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “أولد ترافورد”.

هاتريك محمد صلاح

وسجل المصري محمد صلاح الهاتريك في شباك المستضيف مانشستر يونايتد، فقد جاء الهدف الأول في الدقيقة ال38. في هجمة مرتدة سريعة سددها الفرعون المصري بطريقة جميلة على يمين حارس المرمى.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي مع نهاية أحداث الشوط الأول بتسديدة قوية سجلها بقوة لتسكن داخل شباك المرمى من خارج منطقة الجزاء، وآتى هدف الهاتريك في الدقيقة ال50 .سجلها اللاعب بطرية رائعة داخل الشباك من خلال هجمة مرتدة سريعة.

ليفربول والمباراة التاريخية

ويواصل فخر العرب تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يعد أول لاعب في تاريخ ليفربول. يسجل الهاتريك في شباك مانشستر يونايتد منذ عام 1937، كما أنه أول لاعب يسجل الأهداف. في المباراة العاشرة على التوالي مع فريق الريدز.

الأرقام القياسية وُجدت لتُحطم بأقدامه…⚽️👟 رحبوا معنا بإمبراطور وملك اللعبة محمد صلاح، هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز. 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lpLKPxQZlK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

كما وسجل زميله نابي كيتا الهدف المبكر في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة ال5. في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك الشياطين الحمر بعد عرضية جميلة من محمد صلاح.

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وأحرز دييغو جوتا هدفا في اللقاء في الدقيقة ال13 سجلها اللاعب. بأقدامه على يمين شباك مرمى مانشستر يونايتد، لينتهي المهرجان التهديفي بفوز ليفربول التاريخي على الشياطين الحمر بخماسية نظيفة دون مقابل.

طرد بوغبا

وشهد اللقاء المثير بين كلا الفريقين طرد النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد. في الدقيقة ال60، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق ليفربول ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء .في وجهه بعد مراجعة تقنية الفار ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

اختلف الأبطال والمسرح واحد 🤩 pic.twitter.com/KIyogGCBMt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز استعاد فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 22 نقطة، فيما تجمد فريق مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع خلال منافسات الموسم الحالي.

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