موعد ومعلق إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الديربي الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق إنتر ميلان مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره يوفنتوس مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة. من منافسات الدوري الإيطالي والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب “سان سيرو”.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً .بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

كما وسيكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، وبتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين على القناة الرسمية للدوري الإيطالي ” الكالتشيو” على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الدوري الإيطالي إلى اتفاق لبث مباريات منافسات للدوري الممتاز للموسم الجاري.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الديربي الإيطالي الناري بين فريق إنتر ميلان ومنافسه يوفنتوس عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي الناطقة بالعربية على “اليوتيوب”، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيلعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف يوفنتوس، سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو دارميان، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ميلان برصيد 25 نقطة، وجاء منافسه يوفنتوس في المركز السابع برصيد 14 نقطة، خلال منافسات الموسم الحالي.

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