ماذا يفعل سلطان بن خليفة بن زايد في سقطرى على رأس وفد مخابراتي؟!

أفادت حسابات يمنية وناشطون بمواقع التواصل، أن الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، نجل الرئيس الإماراتي أجرى زيارة مفاجئة ومجهولة السبب إلى جزيرة سقطرى اليمنية، ما تسبب بحالة من الجدل بين النشطاء خاصة وأن الزيارة حدثت دون أي علم للحكومة الشرعية بها.

سلطان بن خليفة بن زايد في سقطرى

وذكر نشطاء أن سلطان بن خليفة بن زايد وصل إلى جزيرة سقطرى على متن طائرة إماراتية، ومعه وفد من المخابرات الإماراتية.

وأشاروا إلى أن هذه الزيارة ليس للحكومة اليمنية الشرعية أي علم بها.

للتوضيح تم استفسار وتقصي وتبين صحة المعلومات ولكن الوفد الاماراتي الذي نزل سقطرى هو سلطان بن خليفة بن زايد نجل رئيس ألدولة الاماراتية وليس حمدان بن زايد #سقطرى_احتلال_اماراتي https://t.co/WEYo3pbD3K — أنيس منصور – ANES (@Anes_Mansoor) October 23, 2021

وتسببت الزيارة في جدل واسع بين النشطاء اليمنيين.

وجاءت الزيارة المفاجئة والمجهولة السبب، بعد أيام من الفضيحة التي تسبب بها برنامج “المتحري” الوثائقي على شاشة “الجزيرة” للإمارات، وما تفعله سرا في الأرخبيل اليمني.

وكان أول من نشر هذه الصور هو الكاتب اليمني البارز أنيس منصور. ووثقت تواجد المسؤولين الإماراتيين في مطار سقطرى إلى جانب عدد من اليمنيين بالجزيرة.

هل ترون نظرات هذا الحقير الإماراتي ومن خلفه علم العار العربي يرفرف على أرض مطار جزيرة سقطرى اليمنية هؤلاء الأوغاد تمادوا في إنتهاك سيادة اليمن وبإذن الله لن تطول هذه الانتهاكات وسنطهر عذراء #اليمن الفاتنة من نجاسة هؤلاء المارقين ونحرقهم مع اعلامهم مثلما حرقنا جنودهم في صافر pic.twitter.com/W6uFE35x1e — محمد إبن المهرة 𐩣𐩢𐩣𐩵 𐩽 𐩱𐩨𐩬 𐩽 𐩱𐩡𐩣𐩠𐩧𐩠 (@mohammedm1111) October 23, 2021

وخلط البعض في البداية بين سلطان بن خليفة وعمه حمدان بن زايد، إلا أن النشطاء أكدوا أن من يتواجد بالصور هو نجل رئيس الإمارات سلطان وليس عمه حمدان.

حمدان بن زايد يزور #سقطرى بدون علم شرعية الغفله اصحاب الفنادق ويتحدث بكل وقاحه أنها كانت لها روابط قوية مع #عجمان وأنها تتبع دويلة #الإمارات

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/HQRd70dvU3 — 🇾🇪الرفيق🇾🇪الضالعي🇾🇪 (@Yemen733333) October 23, 2021

ما هو مخطط الإمارات الجديد؟

وتستغل الإمارات الجزيرة اليمنية ذات الطبيعة والموقع النادر في تحقيق أطماعها. ولم يكتف محمد بن زايد بنهب خيرات الجزيرة وأشجارها النادرة ونقلها إلى أبوظبي.

هذا الفيديو دليل واضح على سرقة أشجار #سقطرى ونقلها إلى أبو ظبي pic.twitter.com/540iiw6LKp — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) March 9, 2019

ووصل الأمر إلى تنظيم الإمارات رحلات سياحية استثمارية للأجانب إلى الجزيرة بهدف التكسب منها.

كما أن بعض التقارير السابقة وثقت بالصور زيارة إسرائيليين لسقطرى تحت مظلة الإمارات وتنسيقها وعبر طيرانها.

جزيرة #سقطرى اليمنية المحتلة من قبل الامارات أصبح اليمني ممنوع من الدخول اليها وباتت مرتع لعاهرات الامارات وإسرائيل ..#طرد_الامارات_من_بلحاف pic.twitter.com/8UtfSR784a — صالح منصر اليافعي 𐩺𐩱𐩰𐩲 (@saleh_binali) October 22, 2021

وأثارت زيارة المسوؤل الإماراتي والوفد المرافق له للجزيرة شكوك اليمنيين، الذين تسائلوا عن السبب وراء هذه الزيارة خاصة وأن الإمارات تحديدا لا تتحرك عبثا داخل اليمن وسبق أن نفذت عدة مخططات خبيثة عبر أذرعها بما يطلق عليه المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويجي انتقالي مأجور ويقول الامارات ليس لها اطماع في سقطرى pic.twitter.com/BGilE4cWhH — الرفيق عبدالله العولقي (@ABDULA_ALAULAQI) October 23, 2021

وربط البعض بين زيارة سلطان بن خليفة بن زايد، لسقطرى وبين وثائقي “الأطماع المبكرة” الذي عرضه برنامج المتحري على شاشة “الجزيرة”، معتبرين أن هذه الزيارة جاءت ردا عليه.

“المتحري”

وكان برنامج “المتحري” الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، قبل أيام قد كشف بالوثائق والصور والشهادات، مخططات وخطوات التدخل والسيطرة على القطاعات الحيوية في أرخبيل سقطرى اليمني.

وبحث المتحري في كيفية وصول أفواج من السياح إلى الجزيرة اليمنية التي تقع خارج سلطة الحكومة الشرعية، بعد سيطرة مليشيات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

ولمعرفة الآلية، استعان “المتحري” بشخص ادعى أنه سائح تمكن من الوصول للشركة التي تقوم بالجولات السياحية في الجزيرة.

وطلبت من “السائح الافتراضي” السفر إلى أبو ظبي من أجل الذهاب إلى الأرخبيل اليمني.

وأكدت الشركة المنظمة أن التأشيرات إلى سقطرى لا تمنح عبر السفارات اليمنية في الخارج، وإنما عبر تأشيرات خاصة من إدارة الجزيرة وبصورة خاصة من السلطات الحاكمة هناك.

وكشف محافظ جزيرة سقطرى التابع للحكومة الشرعية رمزي محروس أنه بعد تعينه في منصبه بساعتين، قدّم نحو 14 ضابطا وقائدا عسكريا وأمنيا استقالاتهم له.

واتضح له فيما بعد أن المندوبين الإماراتيين في الجزيرة كانوا وراء هذه الاستقالات. إضافة إلى تحريك المظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل المحافظ.

وثيقة لسفارة أبوظبي

كما كشف البرنامج عن وثيقة أخرى لسفارة أبو ظبي تعود للعام 2007، تدعو إلى الاستفادة من إمكانيات الجزيرة الطبيعية في العديد من المجالات الاستثمارية الممكنة.

وتناول التقرير المرفق بالوثيقة معلومات تفصيلية عن الجزيرة تشمل العديد من النواحي.

كما كشف في وثيقة أخرى عن زيارة ميدانية للهلال الأحمر الإماراتي.

جزيرة #سقطرى تدار من #الإمارات منذ 7 سنوات، تصدر التأشيرات للسياح والشركات دون العودة للحكومة اليمنية الشرعية المقيمة في #السعودية. الهدف الحقيقي من #عاصفة_الحزم كان احتلال اليمن ونهب ثرواتها من قبل #الامارات و #السعودية وليس مواجهة الحوثي. #الأطماع_المبكرة pic.twitter.com/f2sab6kiA0 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) October 17, 2021

وأظهرت وثيقة أخرى تعود لصندوق أبو ظبي للتنمية عام 2010، تتحدث عن زيارة وفد من الصندوق للجزيرة لمعاينة ميناء ومطار سقطرى.

بدوره، أكد سفير اليمن لدى اليونسكو محمد جميح -للمتحري- وقتها أن الرحلات التي تنظم إلى سقطرى تخالف القانون اليمني.

كما تخالف الرحلات أنظمة المنظمة الأممية، وتخرق الاتفاقات والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.

واكد أن أعمال الإماراتيين في الجزيرة ستكون محل ملاحقة محلية ودولية.

أرخبيل سقطرى

وسقطرى هي أرخبيل يمني مكون من ست جزر على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن.

وتقع على بعد حوالي 240 كيلومترًا (150 ميل) شرق سواحل الصومال و 380 كيلومترًا (240 ميلًا) جنوب شبه الجزيرة العربية.

من اروع واجمل الجزر العالميه هي جزيره سقطرى اليمنيه …جمال إلهي بديع ومناخ معتدل …. pic.twitter.com/LJWGKJ0fDC — جزيرةسقطرىsocotra island (@socotraisland43) October 19, 2021

ويشمل الأرخبيل ـ وفق التعريف المتاح على ويكيبديا ـ جزيرة رئيسية وهي سقطرى. إضافة الى خمس جزر أخرى هي: درسة وسمحة وعبد الكوري، وصيال عبد الكوري وصيال سقطرى وسبع جزر صخرية وهي صيرة وردد وعدلة وكرشح وصيهر وذاعن ذتل وجالص.

وتعد جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، ويبلغ طول الجزيرة 125 كم وعرضها 42 كم. فيما يبلغ طول الشريط الساحلي 300 كم، وعاصمة الجزيرة حديبو.

بينما بلغ عدد سكان الجزيرة حسب تعداد 2004م 175,020 ألف نسمة.

شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية

ترجع شهرة سقطرى وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري وازدهار تجارة السلع المقدسة، ونشاط الطريق التجاري القديم – طريق اللبان.

وقد اشتهرت سقطرى بإنتاج الند وهو صنف من أصناف البخور، وبإنتاج “الصبر السقطري” كأجود أنواع الصبر.

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وزادت أهميتها وتردد ذكرها إلى شعوب حضارات العالم القديم التي كانت تنظر إلى السلع المقدسة نظرة تقديس البخور والمر والصبر واللبان ومختلف الطيب.

كما كانوا يسمون الأرض التي تنتج هذه السلع الأرض المقدسة ولهذا سميت جزيرة سقطرى عند قدماء اليونان والرومان بجزيرة السعادة.

نباتات وحيوانات نادرة

وجدير بالإشارة أن أن 73% من أنواع النباتات (من أصل 528 نوعاً) و 09% من أنواع الزواحف و 59% من أنواع الحلزونيات البرية المتواجدة في الأرخبيل غير موجودة في أي مناطق أخرى من العالم.

توجد في اليمن 2,836 نوعاً من النباتات.

وتعد بيئة اليمن غنية بالنباتات المتوطنة والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، إذ تقدر عدد النباتات المتوطنة بحوالي 455 نوع، منها 307 نوع متوطن في جزيرة سقطرى، والتي تشكل حوالي 16% من النباتات في اليمن.#اليوم_الدولي_للتنوع_البيولوجي pic.twitter.com/J4EMaKS3nD — حلم أخضر Holm Akhdar (@holmakhdar) May 22, 2020

أما بالنسبة للعصافير، فالموقع يؤوي أنواعاً هامة على المستوى العالمي (291 نوعاً، يتوالد 44 منها في الجزر، فيما يهاجر 58 منها بانتظام). ومن بينها بعض الأنواع المهددة بالانقراض.

وتتميز الحياة البحرية في سقطرى بتنوع كبير، مع تواجد 352 نوعاً من المرجان الباني للشعب. و 730 نوعاً من الأسماك الساحلية، و 300 نوع من السراطين والكركند والإربيان.

كما تم تصنيف الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2008.

وصنفتها صحيفة “نيويورك تايمز” كأجمل جزيرة في العالم لعام 2010 نظراً للتنوع الحيوي الفريد والأهمية البيئية لهذه الجزيرة وانعكاسها على العالم.