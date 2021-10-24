شاهد ماذا قال أبو تريكة بعد هاترك محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد؟!

قال الكابتن محمد أبو تريكة نجم المصري في كرة القدم السابق ومحلل قنوات “beIN SPORTS”. الرياضية القطرية، بعد تسجيل مواطنه محمد صلاح الهاتريك هداف فريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، بأنه على ملاك نادي الريدز الاستجابة لجميع مطالب اللاعب.

أبو تريكة ومحمد صلاح

ووجه أبو تريكة نصيحة إلى ملاك نادي فريق ليفربول الإنجليزي بعد المباراة التاريخية التي قادها فخر العرب صلاح. أمام منافسه مانشستر يونايتد وتسجيله الهاتريك، قائلاً: ” أنا لو مكان ملاك ليفربول هكتب شيك على بياض عشان يجدد وكل طلباته أوامر”.

وأردف، ” صلاح يسجل بالقدم اليمنى واليسرى والرأس ومن لمسة واحدة وبداخل القدم وبخارج القدم، وبتوقع اللعب بشكل سليم، كما أنه يتمتع بالسرعة والمهارة العالية ويحفظ جيدًا منطقة الجزاء. ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار السليم بشكل سريع”.

وأضاف، ” أنا فخور للغاية بما يقدمه محمد صلاح، وأن يقارن مستوى أدائه بالنجم كريستيانو رونالدو وميسي”.

حصد الألقاب

من جانبه صرح النجم المصري صلاح عقب نهاية المباراة أمام مانشستر يونايتد، ” إنني دائما أسعى لتقديم الأداء الجيد. في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وكذلك تسجيل الأهداف في كل مباراة”.

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وعن الفوز التاريخي على منافسه مانشستر يونايتد قال صلاح، ” إن الفريق كان على الاستعداد الذهني بشكل جيد خلال المباراة بقيادة المدرب كلوب قبل خوض المباراة على مسرح الأحلام من أجل تحقيق الفوز، وأنه إذا أردت حصد الألقاب. عليك الفوز وتقديم الأفضل في كل مباراة”.

هاتريك محمد صلاح

وسجل المصري محمد صلاح الهاتريك في شباك المستضيف مانشستر يونايتد، فقد جاء الهدف الأول في الدقيقة ال38. في هجمة مرتدة سريعة سددها الفرعون المصري بطريقة جميلة على يمين حارس المرمى.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي مع نهاية أحداث الشوط الأول بتسديدة قوية سجلها بقوة لتسكن داخل شباك المرمى من خارج منطقة الجزاء، وآتى هدف الهاتريك في الدقيقة ال50. سجلها اللاعب بطرية رائعة داخل الشباك من خلال هجمة مرتدة سريعة.

🗣️ أبو تريكة عبر بي إن سبورتس 🗨 "أنا فخور جدا بأننا في وقت نستطيع مقارنة لاعب مصري وعربي بميسي ورونالدو. فخر كبير ولم نكن نحلم بهذا الأمر". pic.twitter.com/B33p2AEMoo — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

ويواصل فخر العرب تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث يعد أول لاعب في تاريخ ليفربول. يسجل الهاتريك في شباك مانشستر يونايتد منذ عام 1937، كما أنه أول لاعب يسجل الأهداف في المباراة العاشرة على التوالي مع فريق الريدز.

ورفع فريق ليفربول ” الريدز” رصيده من النقاط بعد الفوز على مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” إلى 21 نقطة في وصافة ترتيب دوري “البريميرليج”، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق تشيلسي ” البلوز” برصيد 22 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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