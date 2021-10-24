تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي وليد سليمان بعد تعرضه لإصابة قوية (صور)

تعرض نجم فريق الأهلي المصري وليد سليمان 36 عامًا، لإصابة قوية في رأسه خلال مباراة فريقه أمام منافسه الحرس الوطني النيجيري في مباراة إياب دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وليد سليمان والإصابة القوية

وكشف طبيب فريق الأهلي أحمد أبو عبلة في تصريح له عب وسائل الإعلام المصرية المحلية، بأن حالة اللاعب وليد سليمان مطمئنة، وقد خضع لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت على سلامته التامة، كما أنه سيخضع للملاحظة. لطبية لعدد من الساعات على حالته داخل المشفى.

وأردف الطبيب أبو عبلة، ” وليد سليمان لم يفقد الوعي. في المباراة الأخيرة أمام الحرس الوطني النيجيري، وهو في حال طبيعية، وهو الآن في المشفى من أجل الاطمئنان على صحته، كما أنه تم إجراء أشعة مقطعية للفحص الطبي من قبل طبيب المخ والأعصاب وتم الاطمئنان عليه”.

🚨 وليد سليمان يغادر المستشفى صباح اليوم بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية 🔴🦅 pic.twitter.com/Np74wijsW7 — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

وأضاف، ” وقد خرج وليد سليمان بعد ساعات من مكوثه داخل المشفى للإطمئنان عليه، كما أنه سينتظم في التدريبات الجماعية. خلال الأيام القادمة بصورة طبيعية”.

أحمد أبو عبلة | 🗣

💬"حالة وليد سليمان مطمئنة وخضع لكافة الفحوصات اللازمة التي أكدت سلامته" pic.twitter.com/ZIs4dFUb0V — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 23, 2021

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة في الوجه بعد صدام قوي. مع حارس مرمى فريق الحرس الوطني النيجيري، خلال منافسات دور32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” استاد الإنتاج الحربي”.

وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية بعد اصطدامه بحارس مرمى الحرس الوطني ويغادر اللقاء ويدخل حسين الشحات بدلاً منه ❌📸 pic.twitter.com/Z1VQFiB24G — Btolat.com (@Btolat) October 23, 2021

مباراة الأهلي والحرس الوطني النيجيري

وحقق فريق الأهلي المصري الفوز على منافسه الضيف الحرس الوطني. بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في إياب دور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل بذلك إلى الدور القادم من هذه البطولة.

وسجل سداسية فريق الأهلي في شباك فريق الخصم الحرس الوطني. محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، حسين الشحات، محمود عبد المنعم ” كهربا”، حمدي فتحي، بينما سجل هدف الوحيد لفريق الحرس الوطني اللاعب هنسا ايسوفو في اللقاء المثير بين كلا المنافسين.

كما ويستعد فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” لخوض أولى مباريات الموسم الجديد. من افتتاح الدوري المصري في مواجهة صعبة أمام منافسه الإسماعيلي ” الدراويش” يوم الأربعاء المقبل على ملعب ” استاد الإسماعيلي”.