حريق مطعم جوانا في قرب الجامعة الأردنية
3 شبان توفوا جراء حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية
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فاجعة في الأردن .. حريق في مطعم يقتل 3 شبان وهذا السبب (صور)

كتب أنس السالم
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أدّى تسرب الغاز إلى نشوب حريق في مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ومصرع 3 شبان كانوا بداخل المطعم .

وقالت وسائل إعلام أردنية، إنّ الوفيات 3 شبان أردنيون، لم يستطيعوا الخروج من مكان الحريق بسبب قوة اللهب.

حريق في مطعم قرب الجامعة الأردنية 

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، إنّ فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع الحريق الذي شب داخل أحد المطاعم بالقرب من الجامعة الأردنية.

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وأكدت المديرية أنّه نتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية.

حريق في مطعم قرب الجامعة الأردنية

وذكرت أن وفاة الأشخاص ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وأضافت مديرية الأمن العام أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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