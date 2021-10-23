رونالدو يرد على منتقديه بتصريح ناري!

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، في مقابلة صحفية له مع قناة سكاي سبورتس العالمية، على منتقديه الذين يقومون بمهاجمته. على الدوم رغم الأداء المهاري. الذي يقدمه داخل أرضية الملعب وتحقيق الأرقام القياسية في رياضة عالم كرة القدم.

رونالدو والرد على منتقديه

وقال صاروخ ماديرا رونالدو، ” سأغلق أفواه المنتقدين .لأنهم لا يريدون أن يروا عملي الدفاعي وما أقدمه مع الفريق، كما ولا تزال الرغبة في تحقيق الفوز مشتعلة دائمًا لديّ”.

وأردف رونالدو، ” أعرف متى يحتاج الفريق إلى مساعدتي في الدور الدفاعي، لكن دوري في الفريق يتعلق في تحقيق الانتصارات. ومساعدة الفريق. في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، كما أن الدور الدفاعي جزء من وظيفتي”.

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وأضاف، ” الأشخاص لا يريدون رؤية ما أقوم به وإنهم لا يحبونني!، لكن كي أكون صريحًا أنا في عامي ال36 وأفوز بكل شيء، فهل سأقلق بشأن الأشخاص الذين يقولون أشياء سيئة عني؟”.

Ronaldo: I will silence critics and win more trophies #mufc #ManUtd https://t.co/9WHFyzt9Fw — Man Utd Latest (@ManUtdLatestCom) October 23, 2021

وتابع الدون رونالدو في حديثه، ” أنام جيدًا في الليل، وأذهب إلى سريري وضميري في حالة جيد جدًا، واستمر في القيام لأنني ما زلت أغلق الأفواه وأفوز بالألقاب”.

رونالدو: سأخرس أفواه المنتقدين بتحقيق البطولات مع يونايتد pic.twitter.com/EE18OGpSBs — Yallakora (@Yallakoranow) October 23, 2021

النقد جزء من عملي

واستكمل رونالدو، ” النقد دائمًا جزء من العمل، لست قلقًا بشأن ذلك، وأرى أنه من الجيد أن أكون صريحًا إذا كانوا قلقين عليّ أو تحدثوا عني، فذلك لأنهم يعرفون أن إمكاناتي وقيمتي في كرة القدم لا تزال كما هي”.

كريستيانو رونالدو: 👕1085 مباراة

⚽️ 795 هدفاً

🎯 226 تمريرة ليونيل ميسي: 👕 940 مباراة

⚽️ 755 هدفا

🎯 315 تمريرة حاسمة إنه عالمهم ونحن نعيش فيه.👑🐐 pic.twitter.com/uLrXx2SPhr — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 22, 2021

وواصل، “حسنًا سأعطيك مثالًا إذا كنت في مدرسة وكنت أفضل طالب في الفصل، فعندما تذهب وتسأل الطلاب الأسوأ. إن كانوا يحبون زميلهم الأفضل، سيقولون إنهم لا يحبونه، وأعتقد أن الفكرة الرئيسية أنني ما زلت سعيدًا. وأستمتع بكرة القدم ولا يهمني في عدد الأمور. التي فزت بها خلال مسيرتي وما زلت متحمسًا”.

التفكير بالاعتزال

وأوضح رونالدو، إن ” الوقت لم يحن بعد إلى اعتزال كرة القدم الدولية. لأنني أريد رفع سقف الأهداف أعلى مما وصل إليه، كما أنني في فصل جديد. في حياتي وأعتقد أن نادي مانشستر يونايتد يحتاج إلى أن تكون في هذا المستوى وأن تفكر في تحقيق الإنجازات. الكبيرة معه وأنا هنا للمساعدة في ذلك”.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”. برصيد 14 نقطة، بفارق كبيثر عن المتصدر فريق تشيلسي ” البلوز” برصيد 22 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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