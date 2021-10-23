دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب لأول مرة منذ انفصالهما (فيديو)

ظهر الفنان المصري عمرو دياب، ومواطنته دينا الشربيني، لأول مرة في نفس المكان منذ انفصالهما.

دينا الشربيني ترقص أمام عمرو دياب

وظهر عمرو دياب بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بأحد الأفراح في مدينة الغردقة.

وكانت الفنانة دينا الشربيني حاضرة، وظهرت ترقص على أغاني الهضبة، وتردد معه دون أي ظهور علامات توتر أو امتعاض.

ويعد هذا الظهور الأول لدينا الشربيني وعمرو دياب، بعد انفصالهما منذ فترة وانتهاء علاقتهما بحسب المقربين منهما.

عمرو دياب: (هنرجع)

وقبل أسابيع، أثار الهضبة حالة من الجدل والشك حول عودته إلى دينا، وذلك بسبب كلمة نطقها أثناء حفله الأخير.

وقال دياب في حفل غنائي حينها بعد انتهائه من أداء أغنية (برج الحوت)، موجهاً حديثه لأحد الحضور: (هنرجع).

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وهو ما أثار الشك بين جماهيره، فمنهم من رجح أنه يمهد لإعلان عودته إلى دينا الشربيني.

ومنهم من قال إنها كلمة عابرة ليس أكثر، ولا تعني عودتهما معاً.

وسبق أن رفضت دينا الشربيني الإجابة عن سؤال بعض الصحفيين لها عن إمكانية عودتها لعمرو دياب مجدداً.

وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

صورة جديدة لعمرو دياب ودينا

وقبلها بأيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لعمرو ودينا الشربيني من إحدى المناسبات.

وهو ما تسبب بالجدل حيث ظن البعض أن الثنائي عاد مرة أخرى.

قبل أن يتبين أن الصورة المنتشرة هي صور قديمة من حملة الترويج لتطبيق “YELA” وأن الهدف من تداولها حاليًا كان إعادة الترويج للتطبيق الذي أُطلق سابقاً.

صدمة دينا الشربيني

وفي وقت سابق، كشف موقع (الفن) عن صدمة تلقتها دينا ​حين التقت صدفة بعمرو على مدخل أحد الفنادق في القاهرة.

وذكرت الموقع أن المعلومات تفيد بأن دينا ألقت التحية على عمرو، فتجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد.

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وتبين لاحقاً أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، ولا يختلط مع الكثير من الناس.

وأشار الموقع إلى أنه لا عودة لدينا والهضبة على الإطلاق، لأن الأخير يرفض حتى الصداقة بينهما.

وأكد الموقع أن القصة بالنسبة لعمرو دياب انتهت تماماً، بعد أن خدمها وأصبحت نجمة صف أول إثر إرتباط اسمها باسمه، بحسب مصادر حولهما.

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