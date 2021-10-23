مشجع أردني مسن يبكي في المدرجات بعد فوز الرمثا أمام شباب الأردن
مشجع أردني مسن يثير تعاطف الجماهير بعد بكائه إثر فوز الرمثا واقترابه كم لقب الدوري الأردني للمحترفين
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دموع مشجع أردني مسن تثير تعاطف الأردنيين .. لماذا بكى! (صورة)

الرمثا يقترب من نيل اللقب بعد ٤٠ عاماً من آخر لقب

كتب أنس السالم
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حازت دموع مشجع أردني مسن على تعاطف واسع من قبل الأردنيين، بعدما انتشرت صورته وهو يبكي في المدرجات، إثر فوز فريق الرمثا الذي يشجعه على شباب الأردن بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأقيم اللقاء على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري المحترفين لكرة القدم، الخميس الماضي.

مشجع أردني مسن يثير تعاطف الجماهير معه 

وانتشرت صورة المشجع المسن على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين الأردنيين: “هذا مشجع قديم للنادي ومعروف ودموع الفرح حق مشروع ان شاء الله تكمل ع خير”.

بينما كتب آخر: “بإذن الله تعالى غزلان الشمال يستذكروا هذه الدموع العزيزة ويلعبوا بجدية ويفوزوا على الجزيرة وفي الدوري”.

كما علّق مغرد ثالث بقوله: “هذا العم المسن قطع مسافة ساعتين إلا ربع ليشاهد فريقه الرمثا يقترب من تحقيق لقب الدوري الأردني بعد ٤٠ سنة من آخر لقب. يبكي فرحا بالفوز واقتراب تحقيق اللقب بعد سنوات انتظار كرة القدم ليست مجرد لعبة ونتائج”.

وكتب مغرد  آخر: “الف الف مبارك للرمثا. الفرح لا يتعارض مع الإسلام وتعاليمه. ولا الإسلام يتعارض مع الفرح طالما اننا نؤدي ما علينا من فروض وواجبات. وننأى بأنفسنا عن السلبيات التي ترافق الرياضة. افرح يا عم الله يحفظك ويطول بعمرك ويفرحك كمان وكمان”.

الرمثا وشباب الأردن 

وسجل الرمثا أول أهدافه في الدقيقة التاسعة عشرة عن طريق اللاعب حمزة الدردور.

وأضاف مصعب اللحام الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز شباب الأردن هدفين متتاليين عبر كل من دوغلاس وحمزة النعيم.

ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء للرمثا سجلها اللاعب محمد أبو زريق بنجاح في الدقيقة الخامسة والستين.

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وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أضاف اللاعب محمد أبو زريق ثاني أهدافه ورابع أهداف الرمثا.

وعاشت جماهير الرمثا فرحة كبيرة في الأيام الماضية.

كما بدأت الجماهير تجهز لـ”زفة البطل” مع اقتراب حسم اللقب، الغائب عن خزائن ناديها لنحو 40 عاما.

ورفع الرمثا رصيده إلى 46 نقطة. ويحتاج لنقطة واحدة فقط في مباراته الأخيرة ضد الجزيرة. دون النظر لنتيجة مطارده الوحدات 44 نقطة أمام شباب العقبة.

بينما يأمل الوحدات في حدوث السيناريو الوحيد، الذي سيمكنه من المحافظة على لقبه، والمتمثل في فوزه بالمباراة الأخيرة، مقابل خسارة الرمثا أمام الجزيرة.

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