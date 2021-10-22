نسرين طافش بإطلالة مثيرة بفستان مكشوف الصدر! (صور)

عادت الفنانة السورية نسرين طافش، لإثارة الجدل مجددا بإطلالاتها المثيرة ونشرت صورا حديثة لها على حسابها بانستغرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستانا أبيضا واسعا مطرزاً بالورود من أطرافه والأكمام.

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ورغم أن الفستان واسع إلا أنه يشكل إطلالة فاضحة حيث يكشف منطقة الصدر بشكل كبير، ما عرضها لانتقادات حادة.

وعلقت نسرين على الصور التي نشرتها بعبارات مقتبسة من الكاتب الألماني إيكهارت تول.

كما كتبت ما نصه:”كن الصمت الذي يراقب أفكارك و تصرفاتك.. أنت لست المفكر، أنت الصفاء دون ضجيج العقل، أنت الحب و الفرح دون ألم.”

نسرين طافش بقميص النوم من الجونة

ويشار إلى أنه منتصف أكتوبر الجاري أثارت نسرين طافش الجدل أيضا، أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، عندما ظهرت في صورة لها بقميص النوم، وهي تحتسي مشروب الصباح.

وكانت الصور تكشف عن ساقيها بشكل فاضح ما عرضها لانتقادات حادة.

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وبدا واضحا سباق الفنانات المصريات وغيرهن من فنانات العرب في التعري وإبراز المفاتن بشكل فاضح، خلال أيام مهرجان الجونة لأجل جذب الأنظار ولفت الانتباه.

وباتت ظاهرة التعري سمة يعرف بها هذا المهرجان السنوي المثير للجدل وينظمه سميح ساويرس.

إطلالات أثارت الجدل بمهرجان الجونة

وكانت هناك بعض الإطلالات التي أثارت الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية يوم الافتتاح، وعلى مدار فعاليات 7 أيام من المهرجان.

وكان من أكثر هذه الإطلالات إثارة هي إطلالة كل من هدى المفتي، وداليا شوقي، وملك بدوي، وسارة عبد الرحمن.

بالإضافة إلى إطلالة زينب غريب، ومي الغيطي، ومايان السيد، وثراء جبيل.

بينما فاجأت أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة السينمائي الجمهور.

فعلى سبيل المثال ارتدت الفنانة المصرية ليلى علوي، فستاناً فضياً لامعاً في حفل افتتاح مهرجان الجونة، والفستان من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، ويبلغ سعره 30 ألف جنيه (1911 دولار أمريكي).

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