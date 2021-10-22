ما سر اهتمام تركيا بإفريقيا .. وهل تصبح لاعبًا يغير قواعد اللعبة فيها!

خلال الأسبوع الماضي، غادر الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا، إلى القارة الإفريقية في زيارةٍ استمرت أربعة أيام.

وبدلاً من ذلك، اتخذت وسائل الإعلام التركية التي تديرها الدولة نبرة العلاقات العامة، مؤكدة على الجهود الإنسانية للبلاد ونهجها الخالي من الاستعمار في القارة، وترددت تعليقات أردوغان في العاصمة الأنغولية يوم الاثنين.

وقال للرئيس الأنغولي جواو لورنكو: “تركيا ترفض التوجهات الاستشراقية المتمحورة حول الغرب تجاه القارة الأفريقية”. “نحن نحتضن شعوب القارة الأفريقية دون تمييز”.

مغازلة تركيا لأفريقيا ليست جديدة. نظرًا لقربها الجغرافي وقاعدة المستهلكين الكبيرة والموارد الطبيعية. حيثُ أتاحت بلدانها لتركيا فرصة لتحقيق أهدافها المحلية والإقليمية.

على مدى العقدين الماضيين، وسعت تركيا بشكل مطرد بعثاتها الدبلوماسية. كما عززت حجم التجارة وزادت الجهود الإنسانية في البلدان الأفريقية.

الآن مع سلسلة من مبيعات الطائرات بدون طيار التي تنشر الطائرات بدون طيار التركية في جميع أنحاء إفريقيا، والتدخلات الأخيرة في بلدين أفريقيين، يقول بعض المحللين إن تركيا ربما تتجاوز نهج القوة الناعمة لتصبح لاعبًا يغير قواعد اللعبة في السياسة الأفريقية.

“يُظهر دورها في الصومال وغرب إفريقيا ومؤخرًا مشاركتها العسكرية في ليبيا بوضوح أن تركيا تريد توسيع نفوذها عبر القارة”. هكذا قال إبراهيم بشير عبد الله، الباحث في العلاقات التركية الأفريقية بجامعة بايرويت في ألمانيا لموقع Middle East Eye.

انتشار الطائرات التركية بدون طيار

في السنوات الأخيرة، اكتسبت الطائرات بدون طيار التركية شعبية في السوق الدولية، وجذبت حتى الدول الغربية مثل أوكرانيا وبولندا وحتى المملكة المتحدة.

لقد انتشروا أيضًا إلى الشواطئ الأفريقية. في أواخر سبتمبر، وصلت الدفعة الأولى من الطائرات المسلحة التركية بدون طيار إلى تونس. على الرغم من التوترات في العلاقات الثنائية بعد سيطرة الرئيس التونسي قيس سعيد على البلاد في يوليو.

كان المغرب هو التالي، حيث وسع مخزونه العسكري بطائرات تركية بدون طيار. جاء هذا الشراء مع اندلاع التوترات بين الجزائر والمغرب – وعلى الرغم من العلاقات التي تبدو جيدة بين تركيا والجزائر.

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في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة المخابرات الأفريقية أن الجيش الرواندي يتطلع إلى الطائرات بدون طيار التركية في عملياته العسكرية في موزمبيق.

على الرغم من عدم وجود تعليق رسمي من أي من الجانبين حول مبيعات الطائرات بدون طيار، فقد طورت تركيا بالفعل علاقات مع الدولة. حيث شيدت أكبر ملعب داخلي في رواندا في عاصمتها كيغالي.

دولة أخرى تبحث في الطائرات التركية بدون طيار هي إثيوبيا.

بينما ظلت التفاصيل طي الكتمان نتيجة الخلاف بين أديس أبابا والقاهرة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن إثيوبيا وتركيا توصلتا إلى اتفاق مبيعات.

من خلال هذه الصفقة، ستضيف تركيا استثمارًا آخر إلى محفظتها في إثيوبيا.

وتشمل بالفعل مصانع النسيج والسكك الحديدية والعديد من شركات البنية التحتية. وتجعل تركيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد الصين.

أخيرًا، أعربت نيجيريا عن اهتمامها بالطائرات بدون طيار التركية، حيث قال بيلو محمد ماتوالي، حاكم ولاية زامفارا، إنهما سيساعدان الجيش النيجيري في مكافحة الجريمة المنظمة.

اهتمام تركيا بـ أفريقيا

تعود جهود تركيا لتوسيع انتشارها في إفريقيا إلى عام 2005، الذي أعلنته الحكومة التركية “عام إفريقيا”. جاء معها إطلاق بعثات دبلوماسية وصفقات تجارية ورحلات جوية.

على مدى السنوات الـ19 الماضية، سافر أردوغان إلى ما يقرب من 30 دولة أفريقية، وهي زيارات أكثر من أي زعيم غير أفريقي آخر.

زادت تركيا من بعثاتها الدبلوماسية في القارة من 12 في عام 2002 إلى 43 في عام 2021. بينما تطير الخطوط الجوية التركية إلى 60 وجهة في 39 دولة أفريقية مختلفة، مما يجعل إسطنبول مركزًا للعبور بين إفريقيا والعالم.

علاوة على ذلك، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم بلغ حوالي 4.3 مليار دولار عندما وصل أردوغان إلى السلطة في عام 2003.

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تستخدم تركيا أيضًا بعض المؤسسات التي تديرها الدولة لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية.

على سبيل المثال، منحت الوكالة الحكومية التركية المسؤولة عن مساعدة الأتراك الذين يعيشون في الخارج ما يقرب من 6000 طالب أفريقي بمنح دراسية كاملة للجامعات التركية على مدار العقد الماضي.

يقول الخبراء إن تركيز تركيا على إفريقيا ينصب على تحقيق النجاح الاقتصادي.

وقال عبد الله: “تجذب تركيا الثروة الهائلة السرية وإمكانات إفريقيا الاقتصادية بسوق يزيد عن مليار شخص”.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة، على وجه الخصوص، للشركات التركية المتوسطة والكبيرة.

ومع ذلك، قال إمري كاليسكان، الزميل في مركز السياسة الخارجية في أنقرة، إن تركيا استثمرت في الغالب في الشركات المتوسطة الحجم، بدلاً من الشركات الكبيرة ذات أحجام التجارة العالية.

وقال: “ازدهار حجم التجارة التركية الأفريقية مجرد وهم”.

لكنه قال إن مبيعات الصناعات الدفاعية ستكون بمثابة ازدهار حقيقي لاستثمارات تركيا في إفريقيا لأن هذا النوع من التجارة يتطلب “مشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعاون أعمق”.

استراتيجية أفريقية جديدة؟

مع استثماراتها المستمرة في إفريقيا، وخاصة مع مبيعات الطائرات بدون طيار، والتي غيرت ميزان القوى لصالح المشترين. يتساءل المراقبون عما إذا كانت تركيا تتنافس الآن مع قوى دولية مثل فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ.

برز هذا السؤال إلى الواجهة منذ أن مكنت الطائرات التركية بدون طيار الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا من وقف تقدم خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس العام الماضي.

وبالمثل، تمكن الجيش الأذربيجاني المدعوم بطائرة بدون طيار التركية من إنقاذ أراضيها المحتلة من أرمينيا هذا العام، في حرب ناغورنو كاراباخ.

كما أشار العديد من المحللين الى ان الطائرات التركية بدون طيار ساعدت في تغيير أمد الحرب.

وقال عبد الله إن نجاح تركيا في ليبيا كشف عن قدرة البلاد على “مواجهة خصومها وإقامة نفوذ اقتصادي وسياسي على دول أفريقية معينة”.

كما قال كاليسكان، إن ليبيا نقطة تحول بدأت بعدها تركيا في أن تصبح قوة عسكرية بدلاً من مجرد تقديم مساعدات إنسانية في إفريقيا.

تركيا لديها رؤية الآن. وقال إن أنقرة تريد تطوير علاقاتها مع الدول المجاورة لليبيا وإقامة قواعد عسكرية لتصبح قوة عسكرية في شمال القارة.

الاحتفاظ بقوة عسكرية

لكن كاليسكان يعتقد أن تركيا غير مهتمة بالاحتفاظ بقوة عسكرية خارج النطاق الليبي بسبب التكاليف المالية التي قد تتكبدها.

“على سبيل المثال، تبيع الصين أسلحة إلى دول أفريقية ولكنها تقدم قروضًا أيضًا”.

وقال إن تركيا غير قادرة على القيام بذلك بسبب تدهور اقتصادها.

قال فولكان إيبيك، الأستاذ المساعد في جامعة يديتيب في اسطنبول، إنه يعتقد أن إفريقيا هي “حقل إعادة تأهيل” للسياسة الخارجية التركية، التي تعطلت بسبب التطورات في البلدان المجاورة لها، ولا سيما في سوريا.

وقال إيبك إن تركيا لها اليد العليا في مواجهة القوى الأوروبية في القارة لأنها لا تملك إرثًا استعماريًا.

وقال: “لم يكن لدى تركيا مطلقًا سياسة مثل” افعل ما أريد “أو” افعل كما أقول “مع إفريقيا”.

لكن على الرغم من هذه الميزة، قال إنه لا يعتقد أن تركيا لديها استراتيجية أكبر في إفريقيا تتجاوز اتفاقيات التجارة الثنائية.

على أية حال، فإن أردوغان حريص على تعميق علاقة تركيا بالدول الأفريقية.

وكانت محطته الأخيرة يوم الأربعاء هي نيجيريا الغنية بالنفط، حيث وقع سبع اتفاقيات مع نظيره محمد بخاري لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بقيمة تزيد عن ملياري دولار.

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