فيديو يوثّق تحرش شاب بفتاة في طنجة بالمغرب أمام الناس!

تداول ناشطون بمواقع التواصل في المغرب مقطعا مصورا، يوثق تحرش شاب بفتاة مغربية وسط الشارع وعلى الملأ، واستنفر المقطع الصادم قوات الأمن التي تمكنت في النهاية من ضبطه.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فتاة مغربية تسير إلى جانب صديق أو قريب لها بالشارع، ليفاجئها شاب من الخلف ويرفع ثوبها ثم يفر مسرعا.

وبيّن الفيديو تواجد العديد من المارة في الشارع الذين شاهدوا فعلة الشاب المخلة. فيما كان شخص يصور بكاميرا جواله حيث تم توثيق الواقعة.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها المقطع المتداول، أفادت وسائل إعلام مغربية بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط الشخص المتحرش الذي ظهر بالفيديو المتداول. مشيرة إلى أن الواقعة حدثت في مدينة طنجة.

مصالح ولاية أمن طنجة، أعلنت تشخيص هوية مرتكب الواقعة وتوقيفه، لافتةً إلى أن الأمر يتعلق بقاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

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ولم تكن هذه الواقعة الأولى في طنجة، ففي منتصف سبتمبر الماضي، تداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو صادم يظهر تحرش شاب بفتاة وسط الشارع.

وبحسب الفيديو المتداول يظهر أحد الشبان يلاحق فتاة كانت تسير مع شاب آخر في الشارع بمنطقة بوخالف في طنجة، وفاجأها برفع تنورتها القصيرة، وصفعها من الخلف والهرب.

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وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المتحرش ويبلغ من العمر (18 عاماً)، هرب بعد فعلته المشينة مع الفتاة إلى مدينة تازة. حيث سبق له أن تحرش سابقا بفتاة أخرى.

وأوضح مصدر أمني مغربي أنه تم اعتقال مصور الفيديو، بعد بحث عميق أدى إلى كشف هويته. حيث تم اعتقاله في ظرف وجيز.

وأثار الفيديو، غضباً بين المغردين، فقال أحدهم: “أين القانون لتأخذ حقها!”.

وكتب آخر: “للأسف التخلف معشعش بعقول شعوب المنطقة طيب شو هالمتعة. بعدين الشاب لي معاها ليش طنط مادافع عنها”.

وعلّق آخر: “الشاب اللي معها ماله هيبه”.

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