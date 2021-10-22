عبدالله الصباغ نجل معارض بحريني يتبوأ ثاني أهم منصب سياسي في أوسلو

أصبح عبدالله الصباغ النرويجي الجنسية من أصول بحرينية، يتبوأ ثاني أهم منصب سياسي في أوسلو، حيث فاز بمنصب نائب عمدة مدينة أوسلو عاصمة النرويج.

عبدالله الصباغ نائب عمدة أوسلو

وكان والد عبدالله الصباغ لاجئا سياسيا بحرينيا في النرويج قبل ثلاثين عام.

ويشار إلى أن عبد الله الصباغ البحريني الأصل من مواليد 6 سبتمبر عام 1986.

وكان الصباغ لم يتجاوز الثامنة والعشرين من عمره في العام 2014، عندما عين نائبا في مجلس محافظة مدينة أوسلو.

تحية واحتراماً

لابن البحرين العزيز الأستاذ عبدالله الصباغ- نائب عمدة مدينة #أوسلو عاصمة النرويج ترى لماذا يبدع البحرينيون

خارج بلادهم؟

لكنهم لا ينالون التقدير والاحترام الذي يستحقونه في بلادهم، فتعطى وظائفهم لغيرهم من الوافدين سؤال مستحق لجميع المسئولين

في #البحرين pic.twitter.com/gvdg74Ce6e — محمد حسن العرادي – البحرين (@mohamedaradi) October 22, 2021

وينتمي عبدالله إلى حزب العمال النرويجي. وتم انتخابه في مجلس مدينة أوسلو في الفترة 2011-2015. وأعيد انتخابه للفترة 2015-2019، و2019-2023.

وكان الصباغ عضواً لحزب العمل في لجنة النقل والبيئة ولجنة الثقافة والتعليم ولجنة التنمية الحضرية في مجلس مدينة أوسلو.

#عبدالله_الصباغ خيراً فعل والدك حينما هاجر، و خيراً فعلتَ أنتَ حين لم تخطأ و تخدع نفسك بمفهوم الحنين للوطن و الأهل – رغم ولادتك بالخارج-، فوصلتَ لما وصلت إليه — just_i_8 (@just_i_8) October 22, 2021

عن عبدالله الصباغ

وعبدالله الصباع الذي هاجرت أسرته من البحرين إلى العاصمة أوسلو بالنرويج في ثمانينات القرن الماضي، نشأ الصباغ في هولمليا في أوسلو، وحصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة أوسلو.

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وفي الفترة 2008-2012 درس اللغة العربية والتاريخ والعلوم السياسية في جامعة أوسلو.

#أمل_الشعب | نبارك للأخ العزيز عبدالله الصباغ منصبه الجديد نائب عمدة مدينة أوسلو عاصمة النرويج ونتمنى له التوفيق والنجاح في عمله..

ودمت مفخرة لكل بحراني مكافح غيور..#العمل_الإسلامي_البحرين pic.twitter.com/1XlZlRaWe9 — جمعيّة العمل الإسلاميّ – أمل (@AmalSociety) October 22, 2021

وأسس عبدالله أول منظمة غير حكومية تحت اسم “شباب لدعم فلسطين”، وتقلد في عمر الرابعة عشرة منصب نائب الرئيس، وفي الثامنة عشرة من عمره قرر أن يمارس حق التصويت في انتخابات البرلمان بالنرويج.

ثم شارك في حزب العمال النرويجي (اليساري)؛ إذ كانت نقطة الانطلاق وبداية العمل السياسي والحزبي لشاب نرويجي من أصل بحريني.

وعبدالله متزوج من الفنانة التشكيلية أمينة ساهان، ولديهما طفلاً.

مبروووك للبحرين..

البحريني المهاجر عبدالله الصباغ نائب عمدة وارسو عاصمة النرويج.

في المهجر يجد البحرينيون فرصتهم التي يفتقدونها في وطنهم. لكن..

بلادي وإن جارت على عزيزة

وأهلي وإن ضنوا على كرام — Ebrahim Sharif (@ebrahimsharif) October 22, 2021

حوار قديم لعبدالله الصباغ

وفي حوار قديم له عام 2014 مع صحيفة “الوسط” البحرينية، سأل محاور الصحيفة الصباغ: “لماذا هاجرت أسرتك إلى بلد مثل النرويج؟”.

ليجيب:”هذا السؤال يمكن توجيهه إلى والدي الذي ترك المنامة في الثمانينات وذهب إلى أوسلو. ولكن الدافع هو أن النرويج بلد متطور ويمتلك من مقومات الرفاه ما يجعله مرغوباً من قبل المهاجرين.”

وتابع عبدالله الصباغ:”صحيح لا توجد أسر بحرينية في هذا البلد عدا أسرتي مقارنة بالأسر الأخرى. هذا البلد يستفيد من طاقات الجميع دون تمييز تحت مبدأ المساواة للجميع، وهذا ما حصل معي ومع آخرين أي لا يوجد مبدأ هدر للطاقات خاصة في أوساط الشباب.

كما اعتبر الصباغ وقتها أنهم أقلية في النرويج وقال “ولكن نحن جزء من المجتمع النرويجي فنحن مواطنون نرويجيون. وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها في بلد يحترم الحريات والتعددية.”

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