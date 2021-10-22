طارق حامد والعرض الخليجي المغري .. فهل سيقبل به ويترك القلعة البيضاء؟!

كشفت وسائل إعلام مصرية أن نجم فريق الزمالك المصري طارق حامد 32 عامًا. عن عرض خليجي مغري منتظر للموافقة عليه من قبل اللاعب من أجل ترك النادي، في ظل عدم توصل اللاعب بعد إلى اتفاق لتجديد عقده مع إدارة القلعة البيضاء.

طارق حامد والزمالك المصري

وأفاد الإعلامي المصري اسلام صادق في تصريحات صحفية، عن عرض خليجي ضخم. وصل في الآونة الأخيرة إلى لاعب وسط فريق الزمالك طارق حامد للتعاقد معه، في ظل المفاوضات المستمرة .مع ناديه الحالي من أجل تجديد عقد براتب جيد خلال المواسم المقبلة.

اتفق مسؤولو #الزمالك مع طارق حامد على عقد جلسة معه عقب الانتهاء من مباراة توسكر الكيني غداً السبت، للاتفاق على بنود تجديد عقده بشكل رسمي، خاصة وأنه يتبقى له مع الفريق موسم واحد ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوية المقبل. pic.twitter.com/zArKYyRN2u — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) October 15, 2021

وبين صادق، أن اللاعب طارق حامد يرغب في تجديد عقده. مع فريق الزمالك المصري، كما ورغم تواجد العرض الخليجي المغري من الناحية المادية.

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وأردف، ” النجم المصري حامد يضع في سلم أولوياته. نادي الزمالك المصري، لكنه يريد التجديد بعقد وراتب جيد مقارنة بالعرض الخليجي المقدم له من أجل التعاقد معه”.

مسيرة طارق حامد مع الزمالك

وبدأ مسيرة اللاعب مع نادي طلائع الجيش، وفي موسم عام 2011-2012. انتقل إلى صفوف نادي سموحة المصري، لينضم بعدها إلى نادي الزمالك ” القلعة البيضاء” في موسم عام 2014، كما وشارك مع فريق الزمالك منذ قدومه إلى الفريق في 234 مباراة استطاع من خلالها إحراز 5 أهداف.

كما وتوج مع فريق الزمالك بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، من أبرزها التتويج بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر أربع مرات، وكأس الكونفدرالية الأفريقية .مرة واحدة في موسم 2018-2019، وكذلك التتويج بكأس السوبر الأفريقي في عام 2020.

عرض من احد الاندية الخليجية لطارق حامد بمبلغ ضخم جيدا وللعلم الاعب مرحب بالتجديد للزمالك مع العلم ان طارق حامد يحق لهو التوقيع لاي نادي والي الان لم يتم فتح موضوع التجديد من قبل اللجنة 🤔 pic.twitter.com/vHlWF4fhb3 — 🏳️🏹Ahmed Zamalek 🤍🏹 (@AhmedZmalak) October 21, 2021

وينتهي عقد طارق حامد مع نادي الزمالك المصري مع نهاية الموسم 2021-2022، دون التوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة ناديه لتجديد عقده في ظل حاجة الفريق له بعد رحيل اللاعب التونسي. فرجاني ساسي مع نهاية الموسم المنصرم والانضمام إلى صفوف نادي الدحيل القطري.

ويستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة الإياب القوية. على ميدانه أمام منافسه توسكر الكيني، في إطار الدور32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، عقب نجاح الفريق .في تحقيق الفوز على منافسه في الذهاب بهدف نظيف دون مقابل.

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