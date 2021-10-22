النجم المصري محمد صلاح يلتقط الصور بجانب تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو
النجم المصري محمد صلاح يلتقط الصور بجانب تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو
Imageرياضة

شاهد تمثال “فخر العرب” محمد صلاح في متحف مدام توسو (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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كشف متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية “لندن”، عن التمثال الشمعي. للنجم المصري الدولي محمد صلاح 28 عامًا هداف فريق ليفربول الإنجليزي، وهو نسخة طبق الأصل عن فخر العرب.

محمد صلاح والتمثال الشمعي

ويعد المصري محمد صلاح، أول لاعب عربي في تاريخ رياضة عالم كرة القدم يدشن له متحف مدام توسو تمثال الخاص به، وهي نسخة طبق الأصل عنه ولا يمكن التفريق بينهما سوى العين في الصور التي قام بنشرها. المتحف عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حضر مراسم الكشف عن التمثال، النجم المصري محمد صلاح الذي التقط عدد من الصور بجانب تمثاله الشمعي المعروض داخل متحف مدام توسو.

محمد صلاح والأرقام القياسية

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح .أصبح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي ينجح في تسجيل الأهداف في المباراة التاسعة على التوالي، كان أخرها تسجيل هدفين .في شباك فريق أتلتيكو مدريد خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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وبينت، أن صلاح قد حطم الرقم القياسي للاعب ستيفن جيرارد كأفضل هداف في نادي ليفربول. في منافسات دوري أبطال أوروبا، كما ورفع بذلك رصيده إلى 31 هدفًا في 48 مباراة فقط، ليعد الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

بينما سجل ستيفن جيرارد 30 هدفًا في 87 مباراة، ليتخطى بذلك رقم أسطورة الهداف التاريخي لنادي ليفربول ” الريدز”، الذي يقدم الأداء الرائع ليتربع على عرش قائمة الهدافين مع الفريق الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج”. برصيد 19 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة برصيد 18 نقطة.

أما في ثالث جدول الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، كما وآتى في المركز الرابع. فريق برايتون برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط في المركز السادس.

كما وجاء في المركز السادس فريق مانشستر يونايتد. برصيد 14 نقطة، متساويًا مع فريق إيفرتون ووست هام يونايتد في المركزين السابع .والثامن بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء فريق برينتفورد .وولفرهامبتون في المركزين التاسع والعاشر برصيد 12 نقطة خلال منافسات  الموسم الجاري.

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