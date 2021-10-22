ريا أبي راشد تتفوق على رانيا يوسف وتظهر بفستان “بدون بطانة”!

أثارت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، موجة جدل واسعة، بإطلالتها الجريئة جداً في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

فستان شفاف بدون بطانة

وارتدت ريا أبي راشد، فستاناً أحمر من الشيفون بفتحات في الصدر ولدى البطن، وفتحة جانبية تكشف كامل الساق.

وكان الفستان شفافاً دون بطانة، ما جعل ريا أبي راشد تبدو وكأنها ترتدي مايوه.

والفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة.

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هجوم واسع على ريا أبي راشد

وهو الأمر الذي عرضها لهجوم واسع من قبل المتابعين الذين اعتادوا على أناقة الإعلامية اللبنانية دون ابتذال.

ومما جاء في التعليقات: (المهرجان ده كشفلنا ان مفيش حد في الوسط ده محترم الا قله وكشفلنا ان مفيهوش رجاله بجد كلهم ذكور).

وكتبت أخرى ساخرة: (هو ممنوع البطانة في فساتين الجونة ولا ايه ).

وعقب أحد المتابعين معرباً عن خيبة أمله: (وانا الي قلت عليها محترمة).

بدلة خضراء

وسبق أن أثارت الإعلامية اللبنانية جدلاً بإطلالتها في سادس أيام مهرجان الجونة.

حيث ظهرت ريا أبي راشد، بدلة رسمية باللون بأكمام طويلة.

وتميزت بدلة ريا بوجود حزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت الإعلامية اللبنانية مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ناعمة.

ونسقت ريا أبي راشد مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً.

ختام مهرجان الجونة

الجدير بالذكر، أن حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة انتهي بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي.

وصعد مؤسس مهرجان الجونة رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، على مسرح المهرجان.

كما وجه ساويرس رسائل الشكر لكل القائمين على تنفيذ المهرجان بتلك الطريقة التي عليه.

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وخص ساويرس بالشكر، العاملين الذين شاركوا في إخفاء آثار الحريق الذي نشب قبل افتتاح المهرجان.

كما وجه الشكر لوزارة الصحة المصرية على مجهودها.

فيلم ريش

وشهد مهرجان الجونة هذا العام، عدة مواقف، منها أزمة فيلم ريش، الذي اتهم بالإساءة لمصر.

وقرر الفنان المصري شريف منير ترك العرض الخاص بالفيلم ومغادرة القاعة.

كما تعرضت الفنانة المصرية بشرى لحادث سير برفقة الفنان محمد مكاوي، ونُقلا إلى مستشفى الجونة.

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