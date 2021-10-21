كم تبلغ سعر ساعة البرغوث ليونيل ميسي الفاخرة ؟!

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عدد من الصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي إحدى الساعات ذات الماركة العالمية وهو ما أثار الفضول. لدى المتابعين والجمهور في معرفة قيمة سعرها.

ليونيل ميسي والساعة

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن ساعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. تعود لإحدى الماركات العالمية التي يعد اللاعب سفيرًا لها، حيث وقع مع الشركة المصنعة عقد لمدة ثلاثة سنوات منذ عام 2019.

وبينت الصحيفة، بأن سعر ساعة البرغوث ميسي تبلغ نحو 28 ألف دولار، وقد أنتجتها العلامة التجارية العالمية “جاكوب آند كو”، في العام 2018، بموجب تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، أسفرت عن هذا الإصدار الثوري لعملاق صناعة الساعات الفاخرة.

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وأشارت، بأن هذا النموذج تم تصنيعه خصيصًا للنجم الأرجنتيني ميسي. وبمشاركته في التخيل واللمسات الأخيرة للنماذج الثلاثة المتفق عليهم، أحدهم من التيتانيوم، والآخر من الذهب، والمكون من 36 قطعة. من الألماس والذهب الأبيض، مع سوار من جلد التمساح وبتوقيعه في الخلف.

التفاعل الواسع

ولاقت صور ميسي مرتديًا الساعة ذات الماركة العالمية، التفاعل الكبير والتعليقات. من قبل المتابعين، الذي يتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من انتقاله من صفوف نادي برشلونة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

Anyways Messi is winning his 7th Ballon d'Or soon and will be two clear of a certain overrated fraud. #LM7 pic.twitter.com/yEVYz8wabD — 𝐆𝐓 (@GT_MessiFC) October 20, 2021

وجاء ذلك بعد إعلان ناديه السابق فريق برشلونة فشل التوصل إلى اتفاق مع نجمه ليونيل ميسي. لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني بسبب العراقيل الاقتصادية التي يمر بها النادي، وقد وصلت مديونيته إلى 2.3 مليار دولار، ليعلن بعدها باريس سان جيرمان التعاقد. مع ميسي في عقد لمدة ثلاثة مواسم مع خيار إضافي لتمديد لموسم آخر.

ويعد ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ رياضة كرة القدم، فقد توج بالكرة الذهبية 6 مرات. في تاريخ مسيرته كأفضل لاعب في العالم، يليه النجم البرتغالي كريستانو رونالدو. الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي توج بها 5 مرات.

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