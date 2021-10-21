شمس الكويتية تغازل محمد بن راشد وترى فيه الشخص الذي يستطيع قيادة العالم (فيديو)

غازلت الفنانة شمس الكويتية، الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس الوزراء، معتبرة إياه بأنه أنجح إنسان يستطيع أن يقود العالم.

وقالت الفنانة الشهيرة خلال استضافتها في برنامج ” جعفر توك” المذاع على ” DW”، لو حكمت الخليج، سأسلم الحكم سريعاً إلى محمد بن راشد، وسأقول له (استلم ونظف) وحول الدنيا كلها إلى دبي.

شمس الكويتية معجبة بشخصية محمد بن راشد

وأضافت شمس أنها تتفاخر دائما بأنها تقول إنها من دبي في أي مكان تذهب له لانها تعشق الإمارات. كما قالت.

وأشارت إلى أن محمد بن راشد حول الصحراء أهم ميناء للعالم.

وغازلت شمس الكويتية كلاً من ابن راشد ومحمد بن زايد وقالت أنهما يعشقان النساء- في إشارة إلى اهتمامهما بدور المرأة- في الحكومة.

ماذا قالت شمس عن قضية الشيخة لطيفة والأميرة هيا

وقالت إن الشيخ زايد دعمها وقد غنت في كل مناسبات العوائل الحاكمة في الإمارات.

وأضافت أن بنات الشيخ محمد بن راشد كلهن يعملن في أماكن مرموقة في الإمارات وليس كما تزعم منظمات حقوق الانسان.

وسخرت شمس الكويتية من “منظمات حقوق الانسان”.

وفيما يتعلق بموضوع الأميرة هيا بنت الحسين، رفضت التعليق حول الامر لكنها استغربت الروايات التي يسوقها الاعلام الدولي حول الأميرة الأردنية.

شمس والمثلية الجنسية

وظهرت الفنانة شمس الكويتية مرتبكة في برنامج “جعفر توك”، عندما وجه لها المذيع سؤالا بشأن المثلية الجنسية.

مقدم البرنامج جعفر عبدالكريم، وجه لشمس الكويتية أثناء استضافتها بآخر حلقات من برنامجه، سؤالا محرجا جاء نصه. : “هل أنتِ مع إلغاء القوانين التي تجرّم المثلية والعبور الجنسي؟”.

ليظهر على شمس علامات الارتباك والتوتر، وأخذت تتهرب من الرد أكثر من مرة، حتى عرض عليها المذيع مادة قانونية في القانون الكويتي تجرم المثلية.

لترد عليه شمس الكويتية في النهاية:”هل يمكن أن يكون هناك مواضيع أكون فيها لا مع ولا ضد”.

وتابعت:”خليني أكون واضحة كتير في هذا الأمر، أنا لا أمانع هذا الموضوع وفي نفس الوقت لا أشجع عليه.”

ويشار إلى أنه قبل يومين، أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً بجرأتها مرة أخرى في أحدث ظهور لها عبر حسابها على (سناب شات). ونشرت شمس الكويتية صورة ظهرت فيها بفستان طويل بنقشة الورود، مع فتحة جانبية تكشف كامل ساقها بشكل فاضح. وتعرضت شمس لانتقادات بسبب ملابسها الجريئة. خاصة وأنها ظهرت فيها وهي في تقود سيارتها وتتحدث عن الطب النبوي، قائلة: (ختمت أمس كتاب لابن القيم عن الطب النبوي، وبحسب الكتاب، الطب النبوي مقسم الأجسام على حسب الأخلاط).

وتابعت شمس: (يعني طبيعة الخلق للإنسان يسمونها الأخلاط، يعني الإنسان متكون من ماء هواء تراب معدن. طبعا ضايفين عليها الصينيين النار والخشب، والهنود حسب دراستي للمنهج الياباني، كان في الخشب والنار والمعدن والماء والهواء، خمس أخلاط).

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