سعد الجبري قرر الخروج عن صمته في لقاء تلفزيوني.. هل يقلب الطاولة أم لا؟!

قرر سعد الجبري، مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، كسر صمته في لقاء تلفزيوني، سيبث الأحد المقبل، بعد فشله في الافراج عن نجليه سارة وعمر في سجون السعودية.

وقال خالد الجبري وهو نجل المسؤول البارز الذي يلاحقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن والده قرر كسر 4 سنواتٍ من صمته. على فترة اعتقال نجليه سارة وعمر في سجون السعودية بأوامر من بن سلمان.

وكتب خالد الجبري في تغريدة على “تويتر” “ابن سلمان أخذ سارة وعمر كرهائن لابتزاز والدي في اليوم الأول من توليه ولاية العهد”.

وقال: “بعد 4 سنوات من محاولة كل الطرق لتأمين حريتهم، والدي يكسر صمته الأحد المقبل في برنامج 60 دقيقة”.

وأرفق تغريده مقطعًا ترويجيًا مصورًا تستعد قناة CBS الأمريكية لعرض مقابلتها مع سعد الجبري ببرنامج “60 دقيقة” يوم الأحد المقبل.

MBS took Sarah and Omar as hostages to blackmail my father on his 1st day as crown prince.

After 4 years of exhausting every avenue to secure their freedom, my dad breaks his silence this Sunday on @60minutes.

Help us @saveomarnsarah#SOS pic.twitter.com/410aPQW0iB

— Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) October 21, 2021