روما يتلقى الهزيمة القاسية أمام بودو النرويجي في الدوري الأوروبي (شاهد)

تلقى فريق روما الإيطالي الهزيمة العريضة والقاسية أمام منافسه النرويجي بودو بسداسية ثمينة. مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

أهداف بودو في شباك روما

وأحرز فريق بودو أولى أهداف اللقاء عن طريق إريك بوثيم في الدقيقة ال8 سجلها اللاعب على يمين حارس المرمى. بعد عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال20 عن طريق باتريك بيرغ. بتسديدة قوية عانقت شباك المرمى.

وعاد اللاعب بوثيم ليحرز هدفه الثاني والثالث في اللقاء في الدقيقة ال52 سددها اللاعب ببراعة من وسط زحمة المدافعين على يمين شباك المرمى، وسجل أولا سولباكن هدفي في الدقيقة ال71 وال80 في هجمات مرتدة سريعة.

كما وجاء الهدف السادس في الدقيقة ال78 عن طريق أمال بلغرينو سجلها اللاعب في هجمة عكسية مرتدة لينفرد بحارس المرمى ويسددها على يسار شباك المرمى، لينتهي اللقاء بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق أصحاب الأرض بودو النرويجي طيلة دقائق مجريات أحداث اللقاء، على عكس الفريق المنافس روما الذي قدم الأداء الباهت والضعيف في المباراة.

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تشكيلة فريق روما

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تشكيلة أساسية. أمام منافسه بودو النرويجي، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من اللاعبين، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: نيكولو زانيولو، لورينزو بيليغريني، هنريخ مخيتاريان، جوردان فيريتو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تامي أبراهام، بورخا مايورال، ستيفان الشعراوي.

تشكيلة فريق بودو

ولعب المدرب كييتيل كنوتسي في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف روما الإيطالي، فقد كان في حراسة المرمى نيكيتا خايكين.

مورينيو بعد الهزيمة بسداسية من بودو النرويجي في دوري المؤتمر 🗣️ 💬المسؤولية تقع على عاتقي، اشركت اللاعبين الذين لعبوا عدد مباريات أقل هذا الموسم.. خسرنا أمام فريق يتمتع بجودة أعلى منا.. بودو فريق لديه جودة أكثر من اللاعبين الذين بدأو أمامهم اليوم pic.twitter.com/MGOtwz3KTL — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فريدريك بيوركان، ماريوس لودي، سيغورد كفيل، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: باتريك بيرغ، أولريك سالتنيس، جيلبرت كومسون، هوغو فيتلسين، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، أمال بلغرينو، أولا سولباكن، إريك بوثيم.

ترتيب الفريقين في الدوري الأوروبي

وبهذا الفوز تصدر فريق بودو/ غليمت قائمة مجموعة منافسات الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، يليه فريق روما بفارق نقطة وحيدة برصيد 6 نقاط في المركز الثاني.

كما وجاء في ثالث الترتيب فريق زوريا برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة فريق سسكا صوفيا برصيد نقطة واحدة.

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