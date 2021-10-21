جلسة تصوير مثيرة للجدل على البحر الميت.. “200” رجل وامرأة عراة كما خلقهم الله (شاهد)

أثارت جلسة تصوير للمصور الأمريكي، ” سبنسر تونيك”، على شاطئ البحر الميت، ضجة واسعة، بعدما أقدم حوالي 200 شخص على خلع ملابسهم والظهور عراة.

وكانت فكرة المصور تكمن في تعرية هؤلاء المتطوعين لالتقاط الصور، ودهن أجسادهم بطلاء أبيض على شاطئ البحر الميت. كما استمر العمل مدة 3 ساعات متواصلة. حسب ما نشرت شبكة ” بي بي سي” البريطانية.

سر تجرد المئات من ملابسهم عند البحر الميت

وقف 200 مشارك من الرجال والنساء عراة للتصوير الفني كجزء من عرض للمصور سبنسر تونيك بالقرب من البحر الميت في إسرائيل للفت الانتباه إلى شواطئها المتراجعة بشكل كبير. pic.twitter.com/l9abfOLcoX — BBC News عربي (@BBCArabic) October 19, 2021

عراة على شواطئ البحر الميت.. ولكن لماذا فعلوا ذلك

وكان الهدف من قيام المصور بهذه العمل الذي أثار الجدل بين الناس، للفت الانتباه إلى تقلص منسوب البحر الميت وتحوله إلى كثبان من الملح الأبيض.

كما روجت وزارة السياحة الاسرائيلية لجلسة التصوير هذه التي نظمها تونيك.

ويأمل المنظمون أن يلفت العمل الفني الانتباه إلى أهمية الحفاظ على البحر الميت، بحسب ما نقلته الصحف العبرية المحلية.

حيث يعتبر البحر الميت أخفض نقطة على وجه الأرض، ويحتوي على مياه مالحة تزيد ب 9.8 مرة عن تلك الموجودة في المحيط.

وتتشارك في مياه نهر الأردن خمس دول مشاطئة هي فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان والاحتلال الإسرائيلي التي تستغل معظم مياهه.

ماذا قال صاحب الفكرة المصور الأمريكي سبنسر تونيك

وقال تونيك: “كانت زيارتي إلى إسرائيل تجربة بالنسبة لي، ويسعدني دائما أن أعود إلى هنا وألتقط صورا في الدولة الوحيدة. بالشرق الأوسط التي تسمح بفن مثل هذا”.

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ويذكر أن جلسة التصوير حدثت على الشاطئ الغربي البحر الميت من جانب الإسرائيلي.

ردود فعل غاضبة على تعرية 200 شخص

وفجرت جلسة التصوير، موجة غضب واسعة، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الفيديو الذي نشرته ” بي بي سي”.

وانتقد العديد العمل الإنساني الذي أراد المصور الأمريكي أن يوصل فيه فكرته بالتحذير من تقلص منسوب البحر.

وعلقت مغردة أطلقت على نفسها اسم “مسلمة حرة” على الحادثة قائلة :” بيرفع الوعي بالمشكلة البيئية بالتعري ؟!!اللهم اخسف بهم الأرض “.

بيرفع الوعي بالمشكلة البيئية بالتعري ؟!!

اللهم اخسف بهم الأرض — مسلمة حرة (@tD49l6AIXzdDlJi) October 19, 2021

وقال علي النشمي :” إحترام الآخر ضروره ومطلب ليسود الامن، والتعايش السلمي بين الشعوب”.

إحترام الآخر ضروره ومطلب ليسود الامن، والتعايش السلمي بين الشعوب. — علي عبد الله احمد النشمي (@Alnashmi61) October 20, 2021

ليس بعد الكفر ذنب — ناهض بن محمدبن أحمد الظاهري (@sales66811392) October 19, 2021

قريبا بإذن الله تعود الأرض لأصحابها 🇵🇸 🇯🇴 — Eng.Sayed Saleh (@sagomr) October 19, 2021

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