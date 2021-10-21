تشيلسي يقسو على ضيفه مالمو بهزيمة قاسية في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

نجح حامل اللقب تشيلسي من تحقيق الفوز على منافسه مالمو برباعية نظيفة. دون مقابل، في مباراة القوة والإثارة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي والرباعية النظيفة

وسجل فريق تشيلسي ” البلوز” الهدف الأول في الدقيقة ال9. عن طريق اللاعب أندرياس كريستنسن، بينما أحرز اللاعب جورجينهو هدفين في شباك مالمو في الدقيقة ال21 وال57 من ركلتي جزاء تحصل عليها. الفريق الإنجليزي في اللقاء.

كما وسجل اللاعب كاي هافرتز هدفه الرائع في شباك فريق مالمو في الدقيقة ال48، لينتهي اللقاء بفوز فريق تشيلسي برباعية نظيفة دون رد.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق أصحاب الأرض. فريق تشيلسي على مجريات أحداث اللقاء، على عكس المنافس الضيف مالمو الذي قدم الأداء الباهت مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك مرمى البلوز طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف مالمو السويدي، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: أندرياس كريستنسن، روديجي، تياجو سيلفا، بينما آتى في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، كاي هافرتز، وفي هجوم فريق تشيلسي اعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، روميلو لوكاكو.

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تشكيلة فريق مالمو السويدي

ولعب المدرب النرويجي أجي هاريدي في تشكيلة أساسية في منافسه المستضيف تشيلسي، وكان في حراسة المرمى إسماعيل دياوارا.

Scoring and Defending well, safe to say Chelsea have the best defense in the world!!! #CheMal pic.twitter.com/hyByaHOCoG — Yimzy🇸🇪 (@YimzyAgain) October 20, 2021

وجاء في دفاع الفريق كلاً من: أنيل أحمدهودجيتش، نيكلاس مويساندر، مارتين أولسون، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، سيرجيو بينيا، فيليكو بيرمانتشيفتش، يو إنجي برجيت، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أنتونيو-ميركو تشولاك، مالك أبوباكري، أدي ناليك.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

جاء فريق تشيلسي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق يوفنتوس برصيد 9 نقاط، بينما احتل منافسه مالمو في المركز الرابع دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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