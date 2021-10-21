بنزيما في السجن مع وقت التنفيذ بتهمة الابتزاز الجنسي ولكن بشرط !

طالب المدعي العام الفرنسي بالنطق بالحكم على اللاعب كريم بنزيما 33 عامًا، نجم فريق ريال مدريد الإسباني. بالسجن لمدة 10 شهور مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها 75 ألف يورو في حال ثبت تورطه في محاكمته الجلسة القادمة.

بنزيما وقضية الابتزاز الجنسي

وقالت نائبة المدعي العام الفرنسية “كريستيل بوي سانتالو في تصريح صحفي لها عبر شبكة “CNN” الأمريكية، إن ” المدعي العام طالب من المحكمة الفرنسية فرض عقوبة على اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. مهاجم فريق ريال مدريد بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 شهور”.

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيما 10 أشهر مع وقف وغرامة قدرها 75 ألف يورو في قضية ابتزاز فالبوينا، والحكم النهائي سيصدر غدًا pic.twitter.com/lHgaAGiTyV — Goalna (@Goalna) October 21, 2021

وأردفت، “وتشمل العقوبة على اللاعب بنزيما بفرض غرامة مالية تصل إلى 87 ألف دولار، كما في حال ثبت تورطه في قضية محاولة الابتزاز بشريط جنسي يظهر فيه زميله في المنتخب الفرنسي سابقًا ماتيو فالبوينا في جلسة النطق بالحكم الجلسة القادمة”.

تفاصيل وقضية الابتزاز الجنسي

وكانت قضية الشريط الجنسي قد بدأت في 2015 عندما طلب فالبوينا 37 عامًا، من رجل في مرسيليا يدعى أكسيل أنغوت، تحميل محتويات هاتفه النقال على جهاز جديد، فعثر الشخص على مواد إباحية. على الهاتف، كما ووجه الاتهام في حينه له ولمتهم آخر في القضية يدعى مصطفى زواوي، بمحاولة ابتزاز فالبوينا .من خلال التهديد بنشر الشريط الجنسي الخاص باللاعب.

🚨🚨 المدعي العام يعلن أنه يطالب بسجن كريم بنزيما لمدة 10 أشهر وغرامة 75 ألف يورو. سيصدر الحكم في محاكمة ما يسمى بقضية " الإبتزاز الجنسي " غداً في أعقاب المناقشات. لذلك يمكن إدانة بنزيما أو إطلاق سراحه إعتباراً من الغد. — Insider Real (@RMCFarab) October 21, 2021

وقال زواوي في تصريحات صحيفة سابقة، إنه قام بمشاركة الشريط الجنسي. مع أشخاص آخرين، لكنه نفى في الوقت ذاته، أن هناك محاولة للابتزاز من أجل الحصول على المال.

كما في حينها ذهب اللاعب الفرنسي فالبوينا. إلى الشرطة لتقديم شكوى في هذا الأمر، وكانت الشرطة قد كلفت عميل سري يدعة لوكا للتفاوض نيابة عنه.

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بنزيما ومساعدة فالبوينا

وقام الشخصان زواوي وأنغوت بالتواصل مع صديق طفولة اللاعب فالبوينا. وهو نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما، كما وتوجه الأخير إلى زميله وصديقه في غرفته. في معسكر تدريب المنتخب الوطني الفرنسي.

وقال النجم الفرنسي بنزيما في وقت سابق، ” حاولت فقط مساعدة زميلي فالبوينا. للتخلص من الفيديو الفاضح محذرًا صديقه بأنهم عصابة كبيرة جدًا”.

عاجل // المدعي العام يطالب بسجن ( كريم بنزيما ) لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ + غرامة مالية 75 ألف يورو .. قضية فالبوينا 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/N5nhMux1ZN — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) October 21, 2021

وكانت الشرطة الفرنسية في وقتها تقوم بالتنصت. على جميع المكالمات الهاتفية، كما وسجلت مكالمة للنجم الفرنسي بنزيما مع زميله السابق فالبوينا، قائلاً: ” إنه لا يأخذنا على محمل الجد”.

كما وقد استدعت الشرطة الفرنسية النجم الفرنسي بنزيما للتحقيق لمدة 48 ساعة، كما على إثر تلك القضية التي طرد على إثرها من تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2016، إلا أن قرر المدرب عودته. من جديد للمشاركة مجددًا في يورو 2020.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الفرنسية. يوم غدٍ الجمعة الحكم على اللاعب. بنزيما وأربعة آخرين بتهمة الضلوع في محاولة الابتزاز الجنسي.

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