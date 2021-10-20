ليفربول يهزم أتلتيكو مدريد في عقر داره بالثلاثية الثمينة بدوري أبطال أوروبا (شاهد)

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين. في مباراة مثيرة ومجنونة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

أهداف ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد

وسجل فريق ليفربول أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال8. عن طريق النجم المصري محمد صلاح بتسديدة قوية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى أتلتيكو مدريد ” البلانكوس”.

وفي الدقيقة ال13 سجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول ” الريدز” بأقدامه بطريقة رائعة عانقت شباك المرمى، ليعود صلاح ويحرز هدف الفوز في اللقاء في الدقيقة ال78 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها اللاعب على يمين حارس المرمى.

هدفي فريق أتلتيكو مدريد

وأحرز هدفي فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقتين ال20 وال34، لينتهي اللقاء المثير بين كلا الفريقين. بفوز فريق ليفربول على أصحاب الأرض أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

We take all the points tonight, love it! #UCL pic.twitter.com/g9yh9BBCOE — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) October 19, 2021

وقد شهد اللقاء طرد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة ال52، بعد إشهار البطاقة الحمراء .من قبل حكم المباراة في وجهه، ليطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

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تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق. جاء كلاً من: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

الملك المصري أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 9 مباريات متتالية، تاريخي! 👑 pic.twitter.com/kjvCGXJeDe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 19, 2021

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ودخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام الضيف ليفربول، فقد كان في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق آتى كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق ليفربول على صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما جاء منافسه فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.