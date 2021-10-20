صواريخ الحوثي تحدث مجزرة في صفوف الجيش السعودي بجازان (شاهد)

أفادت تقارير إخبارية بأن جماعة الحوثي في اليمن قصفت ليلة أمس، الثلاثاء، قوة لجيش السعودي بجازان جنوبي المملكة. ما تسبب في مجزرة حقيقية بصفوف الضباط والجنود وفق شهود عيان.

وأفاد ناشطون وصحفيون بأن القصف الحوثي أسفر عن مقتل 6 ضباط و12 جنديًا سعوديًا.

قتل ستة ضباط واثنا عشر جنديًا سعوديًا واصيب عشرون اخرون في قصف للمليشيات الحوثية في #اليمن طال ليلة الثلاثاء قوة جازان جنوبي #السعودية وفق شهود عيان. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 20, 2021

فيما أصيب 20 آخرون في قصف للمليشيات الحوثية في اليمن طال ليلة الثلاثاء قوة جازان جنوبي السعودية.

سقوط عشرات الضباط والجنود السعوديين بين قتيل وجريح في #جازان بقصف من حكومة #صنعاء.. تنوع عمليات حكومة صنعاء ضد أهداف عسكرية واستراتيجية بمختلف مدن #السعوديه يؤذن بتصعيد داخل السعودية بالمستقبل القريب والملفت للنظر صفرية الضحايا المدنيين بعكس ما فعلت السعودية و #الإمارات في #اليمن — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 20, 2021

ولم يتسن لـ”وطن” التأكد من صحة الانباء التي جرى تداولها، فيما لم تصدر جهات رسمية سعودية اي بيان حول الحادثة

سقوط عشرات الضباط والجنود السعوديين بين قتيل وجريح في #جازان بقصف من حكومة #صنعاء.. تنوع عمليات حكومة صنعاء ضد أهداف عسكرية واستراتيجية بمختلف مدن #السعوديه يؤذن بتصعيد داخل السعودية بالمستقبل القريب والملفت للنظر صفرية الضحايا المدنيين بعكس ما فعلت السعودية و #الإمارات في #اليمن — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 20, 2021

قتلى الجيش السعودي في جازان

ونشر سعوديون عبر وسم “#جازان” صورا لأقارب لهم بالجيش السعودي منهم رتب وجنود، حيث أعلنوا عن وفاتهم. وسألوا النشطاء الدعاء لهم بالرحمة.

ويتزامن هذا مع إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الأربعاء، مقتل مسلحين من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين). خلال عمليات استهداف نفذها في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية.

وقال التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، إنه “نفذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا – في إشارة إلى جماعة الحوثيين. – في الجُوبة والكسارة – جنوب وشمال غربي مأرب – خلال الساعات الـ24 الماضية”.

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وأشار التحالف العربي إلى أن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا”.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، استعادة مواقع وصفها بـ”الاستراتيجية” من قبضة جماعة “الحوثيين” في أطراف مديريتي الجُوبة. وحَريب جنوب مأرب، خلال عملية عكسية شارك فيها طيران التحالف العربي باستهداف تعزيزات للجماعة.

ويوم الثلاثاء الماضي، سيطرت جماعة الحوثيين على منطقة واسِط ثاني أكبر مناطق مديرية الجوُبة جنوبي مأرب.

واقترب مقاتلوها من مركز المديرية مدينة الجديدة القريبة من حقول صَافِر النفطية، خلال هجوم على الجيش اليمني. حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك“.

الحوثيون في مديرية الجوبة

وجاء التقدم الميداني لجماعة الحوثيين في مديرية الجُوبة، بعد أيام من إحراز مقاتلي الجماعة تقدماً مماثلاً في المديرية ذاتها جنوبي مأرب. إذ سيطروا على جبلين ومعسكر الخشيناء حامية الجيش اليمني في المديرية.

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة على الجيش اليمني في محافظة مأرب أسمتها “فجر الانتصار”.

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قالت إنها تكللت بالسيطرة على مساحة 600 كم مربع في المحافظة وتقدمها إلى سد مأرب من الجهة الشمالية. ووصول طلائع قواتها إلى مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، مشيرةً إلى أن العملية أوقعت 1300 قتيل و4320 جريحاً و30 أسيراً من القوات الحكومية.

يشار إلى تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محافظة مأرب، منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي. بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

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