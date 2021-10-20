انفجار جسر الرئيس في دمشق
انفجار جسر الرئيس في دمشق
Videoالهدهد

الجثث تفحمت والاشلاء تطايرت.. “شاهد” كيف وقع انفجار جسر الرئيس في دمشق

كتب محمد أبو يوسف
0

أعلن النظام السوري، صباح الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 14 عسكرياً، وإصابة آخرين في تفجير عبوتين ناسفتين في حافلة مبيت عسكرية، في منطقة جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق.

وفي التفاصيل قالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن التفجير وقع أثناء مرور الحافلة العسكرية، وتحدثت عن سقوط نحو 14 قتيلاً وإصابة 3 آخرين بشكل أولى.

أشارت الوكالة كذلك إلى أن “وحدات الهندسة” فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير.

انفجار جسر الرئيس في دمشق

وتداولت ناشطون ووسائل اعلام مختلفة، فيديوهات أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من الحافلة، فيما حاول رجال الإطفاء إخمادها، كما فُرض طوق أمني في المكان.

تُعد منطقة “جسر الرئيس” من المناطق التي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات النظام في دمشق، فضلاً عن أنها تشهد ازدحاماً مرورياً. بشكل دائم، لكون المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعديد من حافلات الركاب إلى ضواحي العاصمة.

الجيش السوري يعلق على حادث التفجير

وعقب العملية أصدر الجيش السوري بياناً اعترف فيه بمقتل 14 عسكرياً وعدد من الجرحى في تفجير حافلة نقل الجنود على جسر الرئيس في مشق.

وقال مصدر عسكري سوري انه : “حوالي الساعة 6:45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق. بالقرب من جسر السيد الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة. ما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيدا وعدد من الجرحى، كما قام عناصر الهندسة بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار”.

وبحسب مصادر محلية تم إعادة فتح الطريق من ساحة الأمويين باتجاه جسر الرئيس وسط دمشق بعد إزالة آثار تفجير الحافلة.

من جهته قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: “العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة. ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج”، منوها بعودة الحركة إلى طبيعتها.

مسلحون من تنظيم الدولة

وكانت قد وقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا، شنها مسلحون يشتبه في أنهم من. تنظيم “الدولة الإسلامية” ما زالوا ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.

وتُعد الانفجارات في دمشق نادرة منذ أن سيطرت قوات الأسد على جيوب فصائل المعارضة في محيط المدينة، ويسيطر الأسد الآن على معظم البلاد بمساعدة الوجود العسكري الروسي وفصائل شيعية إيرانية مسلحة.

ردود فعل حول تفجير حافلة جسر الرئيس

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تويتر.

وعلق الشيخ عبد الرزاق المهدي على التفجير قائلاً :” عملية ناجحة وسط دمشق.. ومصرع عدد من مليشيا بشار وحزب حسن زميرة باستهداف حافلة لهم.. #بمنطقة_البرامكة  عند جسر الرئيس الخائن.. والعدو يعترف بمصرع 13 وعدد من الجرحى.. والعدد أكبر

سلمت الأيدي.. نعم للثأر للأسرى والأسيرات واليتامى والثكالى”.

 

تابع آخر الأخبار عبر: « Google news»  

 

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE» 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

نيويورك تايمز: الأسد في مكانه بعد 10 سنوات من الحرب وبايدن يحاول ثني زعماء العرب عن…

الهدهد

وزير خارجية النظام السوري يشيد بسلطنة عمان:” دولة تستحق الاحترام”

الهدهد

إدلب .. روسيا وتركيا تتبادلان الإتهامات عن انتهاك وقف اطلاق النار

الهدهد

مذيع الجزيرة ينتقد موقف الأردن مما يجري في درعا.. هل خذل الملك عبدالله السوريين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More