الجثث تفحمت والاشلاء تطايرت.. “شاهد” كيف وقع انفجار جسر الرئيس في دمشق

أعلن النظام السوري، صباح الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 14 عسكرياً، وإصابة آخرين في تفجير عبوتين ناسفتين في حافلة مبيت عسكرية، في منطقة جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق.

وفي التفاصيل قالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن التفجير وقع أثناء مرور الحافلة العسكرية، وتحدثت عن سقوط نحو 14 قتيلاً وإصابة 3 آخرين بشكل أولى.

أشارت الوكالة كذلك إلى أن “وحدات الهندسة” فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير.

انفجار جسر الرئيس في دمشق

وتداولت ناشطون ووسائل اعلام مختلفة، فيديوهات أظهرت تصاعد أعمدة الدخان من الحافلة، فيما حاول رجال الإطفاء إخمادها، كما فُرض طوق أمني في المكان.

#فيديو| 14 قتيلا في تفجير حافلة عسكرية عند "جسر الرئيس" بـ #دمشق pic.twitter.com/afltqfpMlU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 20, 2021

⭕️مراسل الأخبار: تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق pic.twitter.com/tjslkKC1Zs — ragheedabdulrahman (@ragheedabdulrah) October 20, 2021

تُعد منطقة “جسر الرئيس” من المناطق التي تشهد تواجداً مكثفاً لقوات النظام في دمشق، فضلاً عن أنها تشهد ازدحاماً مرورياً. بشكل دائم، لكون المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعديد من حافلات الركاب إلى ضواحي العاصمة.

تفجير​ إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور ​حافلة​ مبيت عند جسر الرئيس بدمشق.

مصادر طبية تتحدث عن ارتقاء 13 شهيداً في التفجيرين المتزامنين. pic.twitter.com/PVmQDkgSvz — Tareeq Digital News (@TareeqNews) October 20, 2021

الجيش السوري يعلق على حادث التفجير

وعقب العملية أصدر الجيش السوري بياناً اعترف فيه بمقتل 14 عسكرياً وعدد من الجرحى في تفجير حافلة نقل الجنود على جسر الرئيس في مشق.

وقال مصدر عسكري سوري انه : “حوالي الساعة 6:45 من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق. بالقرب من جسر السيد الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة. ما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيدا وعدد من الجرحى، كما قام عناصر الهندسة بتفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار”.

وبحسب مصادر محلية تم إعادة فتح الطريق من ساحة الأمويين باتجاه جسر الرئيس وسط دمشق بعد إزالة آثار تفجير الحافلة.

من جهته قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: “العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة. ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج”، منوها بعودة الحركة إلى طبيعتها.

مسلحون من تنظيم الدولة

وكانت قد وقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا، شنها مسلحون يشتبه في أنهم من. تنظيم “الدولة الإسلامية” ما زالوا ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.

وتُعد الانفجارات في دمشق نادرة منذ أن سيطرت قوات الأسد على جيوب فصائل المعارضة في محيط المدينة، ويسيطر الأسد الآن على معظم البلاد بمساعدة الوجود العسكري الروسي وفصائل شيعية إيرانية مسلحة.

ردود فعل حول تفجير حافلة جسر الرئيس

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تويتر.

قتلى وجرح في تفجير حافلة للعصابات الإيرانية الطائفية أسفل جسر ما يعرف ب #جسر_الرئيس، وسط #دمشق_المحتلة…. اللهم فرجك للشام … وحررها من المحتلين. pic.twitter.com/sdRdPpEuy7 — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 20, 2021

وعلق الشيخ عبد الرزاق المهدي على التفجير قائلاً :” عملية ناجحة وسط دمشق.. ومصرع عدد من مليشيا بشار وحزب حسن زميرة باستهداف حافلة لهم.. #بمنطقة_البرامكة عند جسر الرئيس الخائن.. والعدو يعترف بمصرع 13 وعدد من الجرحى.. والعدد أكبر

سلمت الأيدي.. نعم للثأر للأسرى والأسيرات واليتامى والثكالى”.

#دمشق_لبنان

عملية ناجحة وسط دمشق.. ومصرع عدد من مليشيا بشار وحزب حسن زميرة باستهداف حافلة لهم.. #بمنطقة_البرامكة عند جسر الرئيس الخائن.. والعدو يعترف بمصرع 13 وعدد من الجرحى.. والعدد أكبر

سلمت الأيدي.. نعم للثأر للأسرى والأسيرات واليتامى والثكالى.. pic.twitter.com/Y9PbKkR8ek — الشيخ عبد الرازق المهدي (@abdulrezakm11) October 20, 2021

وسط #دمشق وعند جسر فكتوريا (الرئيس) استهداف باص مبيت لمؤسسة الإسكان العسكري يسفر عن هلاك 13 وجرح 3 pic.twitter.com/MGGnRJvvTv — خليل المقداد (@Kalmuqdad) October 20, 2021

استهداف باص مبيت لعصابات مجرم دمشق بالقرب من جسر الرئيس

واحتراق الباص بالكامل وقتلى

وجرحى وتفحم لجثث اخرى pic.twitter.com/IxVFPfsWQP — العقيد مصطفى هاشم (@M_Hashim65) October 20, 2021

تفجير صباح اليوم على جسر الرئيس في #دمشق بحافلة عسكرية وتفكيك عبوة اخرى مزروعة على الطريق. المخاض الأخير في #ادلب سيحمل أحداثاً متصاعدة في الأيام المقبلة.

حمى الله السوريين. — Lana Medawar (@MedawarLana) October 20, 2021

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