بيكيه ينقذ برشلونة من خسارة جديدة في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

أنقذ المدافع الإسباني فريق برشلونة جيرار بيكيه، بعد تمكنه من تسجيله الهدف الوحيد في اللقاء في شباك فريق دينامو كييف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا ليحافظ على آمال الفريق الكتالوني في الاستمرار في المنافسة.

ونجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز على منافسه الأوكراني بهدف نظيف دون مقابل، جاء في الدقيقة ال36 عن طريق الإسباني جيرار بيكيه بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة على يمين شباك مرمى فريق كييف بعد عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين كلا الفريقين، مع إهدارهما الكثير من الفرص في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق برشلونة بهدف نظيف دون رد.

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف كييف، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

اقرأ المزيد: الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا عقب أحداث الشغب في ديربي الهلال والنصر (فيديو)

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتين برايثوايت، سيرخيو أغويرو.

🖥 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 | Barça came though with a much-needed win on Matchday 3 of the UEFA @ChampionsLeague group stage versus Dynamo Kyiv

*Highlights available in each territory from 12am local time

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021