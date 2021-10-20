الهلال السعودي يقصي النصر ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا (شاهد)

تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد نجاحه في إقصاء منافسه النصر. من قمة دور النصف النهائي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة وقوية، جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد جامعة الملك سعود”.

أهداف الهلال السعودي في شباك النصر

ودك فريق الهلال السعودي الهدف الأول داخل شباك النصر في الدقيقة ال17. عن طريق اللاعب موسى ماريجا في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب على يمين حارس مرمى النصر السعودي.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال71 عن طريق سالم الدوسري سجلها بطريقة رائعة. من خارج منطقة الجزاء لتسكن بعدها داخل الشباك.

هدف النصر السعودي في شباك الهلال

وسجل فريق النصر هدف الفريق الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب تالسكا. في الدقيقة ال50 من عمر زمن اللقاء الذي انتهى بفوز زعيم آسيا الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، ليبلغ بذلك الفريق دور النهائي من دوري أبطال آسيا.

وشهد اللقاء المثير بين كلا الفريقين، طرد لاعب فريق النصر السعودي علي لا جامي. في الدقيقة ال42 مع نهاية الشوط الأول بعد عرقلة واضحة لأحد لاعبي الفريق المنافس الهلال، ليطرد على إثرها بقرار من حكم المباراة خارج أرضية الملعب.

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وتعد المرة الثانية الذي يتأهل فيها فريق الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

تشكيلة فريق الهلال

واعتمد المدرب البرتغالي ” ليوناردو جارديم ” في تشكيلة أمام منافسه الهلال في منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا، فقد تواجد في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

انتهت خطوة بنجاح.. وتبقى الأهم..💪🏼

نعتز باستمرار #الهلال منافسًا ثابتًا في البطولة القارية وخير ممثل للمملكة العربية السعودية🇸🇦..

نحتفل بالتأهل اليوم، ونعود غدًا لفتح صفحة الدوري.. شكرا لجماهيرنا وأبطالنا 💙 pic.twitter.com/PBpbvWmIsm — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) October 19, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، وجانغ هيون سو، ومحمد البريك.

بينما في خط الوسط آتى كلاً من: غوستافو كويلار، واللاعب سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو، أما في هجوم الفريق كان الثنائي، لوسيانو فييتو، بافيتيمبي غوميز.

تشكيلة فريق النصر

كما ودخل المدرب البرازيلي ” مانو مينيزس”، في تشكيلة أساسية. أمام نظيره الهلال، حيث تواجد في حراسة المرمى نواف العقيدي.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: راميرو موري، محمد النخلي، محمد آل فتيل، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: تاليسكا، بيتي مارتينيز، أنسيلمو دي مورايس، سامي النجعي.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، فينسنت أبو بكر، عبد الرزاق حمد الله، جلال الدين ماشاريبوف.