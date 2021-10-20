الكويت تلغي التباعد الجسدي بين المصلين والحياة تعود لطبيعتها

يبدو أن أزمة فيروس كورونا الذي ضرب العالم منذ 3 سنوات بدأت تنقشع عن العالم شيئا فشيئا، وها هي الكويت تعلن. رسميا عن عودة الحياة إلى طبيعتها وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين.

وتزامن ذلك مع إعلان السعودية هي الأخرى قبل أيام عن عودة الحياة لطبيعتها بالفنادق والمطاعم والأماكن العامة. مع اتباع الإجراءات الاحترازية كما تم إزالة ملصقات التباعد بين المصلين في الحرم المكي، وتشغيل الحرم بكامل طاقته الاستعابية.

الكويت

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، في تصريحات له اليوم، الأربعاء: “بحمد الله وفضله أعلن عن عودة الحياة. الطبيعية إلى دولة الكويت وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين”.

عاجل / رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: بحمد الله وفضله أعلن عودة الحياة الطبيعية إلى دولة الكويت وإلغاء الإجراءات الاحترازية «للمحصنين». pic.twitter.com/Ixdp3rZzMf — المجلس (@Almajlliss) October 20, 2021

إلغاء التباعد الجسدي بين المصلين

هذا وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن القرار يتضمن الموافقة على رص الصفوف في مساجد الكويت وإلغاء التباعد الجسدي بين المصلين.

وكذلك إعادة حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدروس الدينية مع الالتزام بالاحترازات الصحية.

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من جانبه أوضح الناطق باسم الحكومة، طارق المرزم، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات تتضمن. تكليف وزارة الأوقات والشؤون الإسلامية بالسماح بعودة تقارب المصلين، مع مراعاة إجراءات التطعيم وارتداء الكمامة.

وأضاف أنه سيتم السماح بإقامة المؤتمرات والمناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، على أن يقتصر ذلك على المحصنين والالتزام. بارتداء الكمامة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

إلى جانب السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، والالتزام به في المغلقة، باستثناء المطاعم والمقاهي.

وكلفت الحكومة وزارة الداخلية بمعاودة إصدار فيزا الدخول إلى البلاد للمحصنين المتلقين للقاح.

مع تكليف إدارة الطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية.

هذا وذكر وزير الصحة، باسل الصباح، أنه بالنسبة لمن يريدون دخول الأراضي الكويتية فإن العمل لا يزال ساريًا بإجراءات الحجر الصحي واختبار الـPCR.

حقيقة وجود «كوفيد 22»

وفي سياق آخر كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة وجود سلالة «كوفيد 22»، موضحًا أن نقطة الصفر لـ«كورونا» ستبدأ حينما يرتفع عدد المتعافين عن عدد المصابين.

مشيرا إلى وجود 242 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم الآن.

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وقال عودة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» المصرية، إنه توجد 55 سلالة الآن من «كورونا».

موضحا أن سلالة «دلتا» ستكون آخر سلالة له، مشيرًا إلى أنه كلما ارتفعت نسبة التطعيم تغير الفيروس، وانخفضت السلالات.

وواصل: «كوفيد 22 مجرد شو إعلامي وليس هناك دليل علمي أو طبي على استمرار كورونا في 2022».

ولفت “عودة” إلى أن نسبة التطعيم عالميًا وصلت لـ40%.

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