شيكابالا و إيقاف عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم
شيكابالا و إيقاف عقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم
Imageرياضة

إيقاف عقوبة نجم الزمالك شيكابالا والسبب ؟!

كتب فارس أبو شيحة
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أعلنت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية، عن بطلان قرار إيقاف. محمود عبد الرازق الشهير بلقب ” شيكابالا” نجم فريق الزمالك المصري، بعد تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات والاعتراض من قبل الأخير.

شيكابالا وإيقاف العقوبة 

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن قائد فريق الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قد تقدم بطعن إلى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، ضد قرار إيقافه 8 مباريات بقرار من لجنة المسابقات. في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبينت، بأن لجنة التظلمات باتحاد الكرة قام بتخفيض عقوبة الإيقاف، من 8 شهور إلى 8 مباريات. بعد قرار الاستئناف الذي تقدم به اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت إيقاف شيكابالا قائد فريق الزمالك المصري لمدة 8 شهور وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد مشادة كلامية بين اللاعب ورئيس الاتحاد المصري. المؤقت أحمد مجاهد أثناء التتويج بلقب الدوري مع نهاية الموسم المنصرم.

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لكن لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، قررت تخفيض العقوبة إلى 8 مباريات بدلاً من 8 شهور، وكذلك تخفيض الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه قائد فريق الزمالك “شيكابالا” الذي هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

محامي شيكابالا

وفي ذات السياق قال المحامي كمال شعيب محامي نجم الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائلاً: ” قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بشـأن عقوبة. إيقاف اللاعب 8 مباريات في بيان لها اليوم الأربعاء”.

وأردف شعيب، ” بأن ثلاثة أسباب قانونية هي ما دفعت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء العقوبة، وكانت عدم التحقيق مع شيكابالا بشكل رسمي قبل إعلان العقوبة عليه، وعدم وجود سند قانوني. سواء تقرير رسمي أو شكوى رسمية لإيقاف اللاعب، وكذلك تصريحات أحمد مجاهد رئيس الاتحاد التي أكدت براءته من أي شيء”.

يشار إلى أن فريق الزمالك المصري قد توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، للمرة ال13 في تاريخ مسيرته الاحترافية بعد الانفراد في الصدارة برصيد 80 نقطة.

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