نادين نجيم تُصر على اللفظ الخارج في الجونة وهذا مبررها! (فيديو)

رفضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، الاعتذار عن تصريحها المثير للجدل في مهرجان الجونة.

نادين: لم أهن حدا

وذلك بعد لقاء مع إحدى القنوات، تحدثت فيه نادين نجيم عن مسلسل (عشرين عشرين).

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة لها عبر (تويتر): (قدّم اعتذار ؟؟؟ ليش انا اهنت حدا؟).

قدّم اعتذار ؟؟؟ ليش انا اهنت حدا ؟ ما عندكم غيري تحكوا عنه وتعلقوا عليه ؟حكيت كلمة و كفيت و مزحت معه و قلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت !! قلتها بمزحة و بعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد! على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية https://t.co/FG8qaSZD8H — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 18, 2021

وتابعت: (ما عندكم غيري تحكوا عنه وتعلقوا عليه ؟حكيت كلمة و كفيت ومزحت معه و قلتله انا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت !!).

مصطلح خارج!

وبررت نادين مصطلح (خرائية)، معقبة: (قلتها بمزحة و بعفوية هل قد بدا ؟ ضحكتوني عنجد!).

وختمت: (على كل حال الحق عليي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية) عن صحة وجود موسم ثاني من مسلسل (عشرين عشرين).

وقال: (عشرين عشرين أصبح خلفك؟).

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وأكدت نادين نجيم أنه لا يوجد جزء ثاني من المسلسل، بالرغم من تصريح سابق للمنتج صادق الصباح بوجود موسم جديد.

مصطلحات خاصة

وحين ألح فراس حليمة على نادين بالسؤال حول وجود جزء ثاني من دونها، قالت: (أنا بعرف إنه مافي، إلا إزا حاولوا يطلعوا بفكرة خرائيّة).

فقاطعها حليمة مستدركاً: (قصدك خرافية؟)، إلا أنها أصرت على مصطلح (خرائية).

وتابعت: (باللبناني خرافية معناها خرفان، خرائيّة عاللبناني الشعبي تبعنا، أنا عندي كلمات خاصّة بي).

مهرجان الجونة

وفي سياق آخر، تألقت نادين نجيم، في حضورها لأول مرة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وارتدت نادين نجيم في اليوم الأول فستاناً منمقاً باللون الذهبي من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد لخريف 2021.

كما تميز فستان نادين بحبيبات براقة، وأكمام منتفخة، وقماشاً شفافاً كشف ساقيها ويديها بوضوح.

واستكملت نادين إطلالتها بمجوهرات ناعنة عبارة عن أقراط طويلة، وسوار وخواتم.

كما واعتمدت الفنانة اللبنانية على تسريحة الشعري المموج المنسدل.

بينما وضعت ماكياج سموكي ناعم.

نادين نجيم لأول مرة في المهرجان

وعبرت نادين عن سعادتها بحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وكتبت في تعقيبها على صورها في (انستجرام): (يسعدني ويشرفني أن أحضر الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي).

كما قالت الفنانة في تصريحات صحفية: (الخامسة ظبطت أخيراً).

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كما لم تتمكن نادين من حضور الدورات الأربع السابقة للمهرجان بسبب انشغالها في تصوير أعمال فنية.

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