محمد بن زايد يوجه دعوة رسمية لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة الإمارات

وجه ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، دعوة رسمية إلى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، لزيارة الإمارات.

وحمل دعوة محمد بن زايد إلى بينيت، محمد آل خاجة السفير الإماراتي لدى دولة الاحتلال، وفق ما أعلن على حسابه بتويتر.

I had the honor to convey the greetings of the UAE leadership & to deliver a letter of invitation from HH Sheikh @MohamedBinZayed to PM @naftalibennett to visit the #UAE. Steps towards #peace continue & relations are getting stronger for the sake of our people &future generations pic.twitter.com/HQhbcZxdRo

— Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) October 19, 2021