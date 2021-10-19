محمد بن زايد يوجه دعوة رسمية لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة الإمارات

وجه ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، دعوة رسمية إلى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، لزيارة الإمارات.

وحمل دعوة محمد بن زايد إلى بينيت، محمد آل خاجة السفير الإماراتي لدى دولة الاحتلال، وفق ما أعلن على حسابه بتويتر.

I had the honor to convey the greetings of the UAE leadership & to deliver a letter of invitation from HH Sheikh @MohamedBinZayed to PM @naftalibennett to visit the #UAE. Steps towards #peace continue & relations are getting stronger for the sake of our people &future generations pic.twitter.com/HQhbcZxdRo — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) October 19, 2021

وكتب آل خاجة عبر حسابه في تويتر وفق ما رصدت (وطن): ”تشرفت بأن أنقل تحيات قيادة دولة الإمارات. وأن أقدم رسالة دعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد، إلى نفتالي بينيت، لزيارة الإمارات“.

وأضاف: ”خطوات السلام تتواصل، والعلاقات تزداد متانة من أجل شعبينا وأجيال المستقبل“.

كما أعلن حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية على تويتر، وموقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي على الإنترنت، يوم الثلاثاء، تلقي بينيت، دعوة من الشيخ محمد بن زايد، لزيارة الإمارات.

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وذكرت الحكومة الإسرائيلية، أن بينيت ”التقى في مكتبه بالقدس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب محمد آل خاجة. وسفير مملكة البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة“.

وأضافت أن الخاجة ”نقل رسالة خطية خاصة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد، احتوت على دعوة لرئيس وزراء الاحتلال. للقيام بزيارة رسمية أولى إلى بلاده. وشكر رئيس الوزراء السفير على هذه الدعوة“.

وبحسب ما ذكر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية على تويتر، فقد ”بحث بينيت والسفيران خلال اللقاء، توسيع رقعة العلاقات. بين إسرائيل ودولتيهما، وتعزيز التعاون الإقليمي واتفاقيات إبراهام“.

وقال بينيت: ”كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى، كلما كان الأمن والاستقرار في المنطقة أقوى“.

تطبيع أبوظبي مع إسرائيل

ويشار إلى أنه في أغسطس 2020، عقدت الإمارات مع الكيان المحتل، اتفاقية سلام مزعومة برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية أن محمد محمود آل خاجة، أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد. نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير لدولة الإمارات في إسرائيل.

لقاء جمع وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والهند والإمارات

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إنه اتفق مع وزراء خارجية الولايات المتحدة، والإمارات والهند، على إنشاء “منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي”.

وذكر لابيد، في تغريدتين متتاليتين على حسابه في تويتر: “الليلة الماضية أجرينا محادثة (عبر برنامج) زووم، مع وزراء خارجية الولايات المتحدة. والإمارات والهند، وقررنا إنشاء منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي”.

وأضاف: “ناقشنا إمكانيات البُنية التحتية المشتركة في مجالات النقل والتكنولوجيا والأمن البحري والاقتصاد والتجارة، وغيرها من المشاريع المشتركة”.

وتابع: “في نهاية الحديث، قررنا أن يعيّن كل وزير طاقما مهنيا رفيع المستوى، من أجل تشكيل مجموعة عمل مشتركة. تعمل على صياغة خيارات للتعاون في مختلف المجالات”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد غرد على صفحته الشخصية في تويتر يقول: “التقيت بوزير الخارجية الإسرائيلي. ووزير الخارجية الهندي، ووزير الخارجية الإماراتي لمناقشة القضايا المشتركة ذات الاهتمام في المنطقة والعالم، وكذلك مناقشة أهمية توسيع تعاوننا الاقتصادي والسياسي”.

ويوم الاثنين، التقى لابيد مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، في مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس، واتفق الاثنان على استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين.

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