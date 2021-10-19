الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ
الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ
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صورة الحاخام يعقوب يسرائيل في السعودية تثير ضجة واسعة (شاهد)

كتب محمد أبو يوسف
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أثارت صورة نشرها الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، زاعماً أنها في السعودية.

وكتبت كوهين تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”، موجهاً التحية للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ الذي زعم تواجده في السعودية هذه الأيام مع إرفاق صورة له في قاعة استقبال على ما يبدو وخلفه صور حكام السعودية.

الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ في السعودية ام في الإمارات

ولاقت تغريدة كوهين، انتقاداً واضحاً بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اذ كذبه البعض وقالوا ان الصورة في الإمارات وليس السعودية كما زعم.

فيما شكك أخرون بمكان الصورة، وقال المغرد محمد انها في جزر القمر وليس السعودية. وأضاف :” هذه القاعة تبرعت في بناءها السعودية في موروني عاصمة جزر القمر لاستقبال الوفود العربية لأجل ذلك ترى صور ملوك السعودية”.

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الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ يصلي لأجل محمد بن سلمان

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” نشر في فبراير الماضي، شريط فيديو للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ. وهو يدعو لشفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي خضع لعملية جراحية.

وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة قال فيها “كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي..”.

وأردف الحساب، الذي يتوجه إلى العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبات أكثر نشاطا بعد إبرام معاهدات سلام مع دول عربية.  “يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية”.

نتنياهو زار السعودية سراً

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، في نوفمبر الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، زار السعودية سرا. حيث التقى ولي العهد، قبل أن تنفي الرياض صحة هذه المعلومات.

إلا أن صحيفة جوروزالم بوست نشرت في يناير تقريرا قالت فيه إن نتانياهو لمّح، ولأول مرة، حول زيارته إلى السعودية ينياير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو أشار “على ما يبدو إلى زيارته للسعودية في اجتماع مغلق لحزب الليكود، في أول تأكيد معروف له لهذه الرحلة”.

ونقلت جوروزالم بوست أن نتانياهو قال في اجتماع مغلق لحزب الليكود “لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى. وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن”.

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