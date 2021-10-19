صورة الحاخام يعقوب يسرائيل في السعودية تثير ضجة واسعة (شاهد)

أثارت صورة نشرها الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، زاعماً أنها في السعودية.

وكتبت كوهين تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن”، موجهاً التحية للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ الذي زعم تواجده في السعودية هذه الأيام مع إرفاق صورة له في قاعة استقبال على ما يبدو وخلفه صور حكام السعودية.

تحية للحاخام@RabbiHerzog

الموجود في السعودية في هذه الايام pic.twitter.com/guGF8Ui71Q — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 19, 2021

الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ في السعودية ام في الإمارات

ولاقت تغريدة كوهين، انتقاداً واضحاً بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اذ كذبه البعض وقالوا ان الصورة في الإمارات وليس السعودية كما زعم.

هذي الامارات …

مع هالصبح وتكذب 💉 — 🇰🇼 ⓐⓛ-ⓐⓙⓜⓘ 🇰🇼 (@yalbeeek) October 19, 2021

ماهي بالسعوديه 🤫 وبإذن الله اللي تبي مايصير — مُحمد | ♛ Волк' مَ (@V_305M) October 19, 2021

فيما شكك أخرون بمكان الصورة، وقال المغرد محمد انها في جزر القمر وليس السعودية. وأضاف :” هذه القاعة تبرعت في بناءها السعودية في موروني عاصمة جزر القمر لاستقبال الوفود العربية لأجل ذلك ترى صور ملوك السعودية”.

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هذة القاعة تبرعت في بناءها السعودية في موروني عاصمة جزر القمر لاستقبال الوفود العربية لأجل ذلك ترى صور ملوك السعودية.. — محمد (@uVJzu8MEt1Txex2) October 19, 2021

واذا هو موجود شنسوي ؟ عادي يدخل السعودية ب الجواز الثاني حقه وليس بالجواز الاسرائيلي — Khalid . a . shelwan 🇸🇦 (@i_kk10) October 19, 2021

الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ يصلي لأجل محمد بن سلمان

وكان حساب “إسرائيل بالعربية” نشر في فبراير الماضي، شريط فيديو للحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ. وهو يدعو لشفاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي خضع لعملية جراحية.

وأرفق الحساب الفيديو بتغريدة قال فيها “كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي..”.

وأردف الحساب، الذي يتوجه إلى العرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبات أكثر نشاطا بعد إبرام معاهدات سلام مع دول عربية. “يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية”.

كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية. pic.twitter.com/ftkYqzuAjo — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

نتنياهو زار السعودية سراً

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، في نوفمبر الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، زار السعودية سرا. حيث التقى ولي العهد، قبل أن تنفي الرياض صحة هذه المعلومات.

إلا أن صحيفة جوروزالم بوست نشرت في يناير تقريرا قالت فيه إن نتانياهو لمّح، ولأول مرة، حول زيارته إلى السعودية ينياير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو أشار “على ما يبدو إلى زيارته للسعودية في اجتماع مغلق لحزب الليكود، في أول تأكيد معروف له لهذه الرحلة”.

ونقلت جوروزالم بوست أن نتانياهو قال في اجتماع مغلق لحزب الليكود “لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى. وكما أنني لم أستطع التحدث (مسبقا) عن الإمارات لا يمكنني التحدث الآن”.

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