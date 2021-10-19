زواج هند القحطاني والمهر 3 مليون ريال .. ما الحقيقة!

تصدر موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، هاشتاغ يتحدث عن زواج هند القحطاني، المشهور السعودية عبر سناب شات .

وصعد هاشتاغ #زواج_هند_القحطاني_اليوم”، لقائمة الترند في السعودية، بعد انباء عن زواج هند القحطاني من احد اكبر رجال الاعمال في السعودية، بمهر قدره ٣ مليون ريال، وفق المزاعم.

إشاعة زواج هند القحطاني

ولم يصدر ايّ تعليق من هند القحطاني، على ما يتداول عن زواجها هذا، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يتم نشر اخبار مشابهة، دفعت الناشطة السعودية للخروج ونفيها مراراً.

ويُلاحظ على هذا النوع من الهاشتاغ أنّه على الرّغم من وقوعه في المرتبة الثانية بقائمة الترند في السعودية، إلا أن غالبية التغريدات على الهاشتاغ كانت إعلانات ترويجية، وحسابات تطلب مساعدات.

بينما اعتبر المغرّد السعودي الشهير غانم الدوسري، أن جهات حكومية سعودية وراء رفع هذه الهاشتاغات ضمن قائمة الترند، فيما رآى متابعون أن رفعها يهدف لإشغال السعوديين عن أمور اهمّ .

وسبق ان قالت القحطاني إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنه عليه أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه.

وأشارت إلى أن أغلب شباب العرب يريدون “خادمة”؛ إذ لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

#هند_القحطاني هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) January 14, 2020

“بدي حدا حبو”

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هند رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

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ونشرت هند فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب).

وتابعت: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني).

وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح.

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وقالت: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه).

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