ريال مدريد يقسو على شاختار بهزيمة ثقيلة في أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز العريض على منافسه شاختار الأوكراني .بخمس أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ريال مدريد والخماسية النظيفة

وجاء الهدف الأول في شباك شاختار في الدقيقة ال37 بعد خطأ ارتكبه المدافع سيرهي كريفتسوف. وسدده في مرمى فريقه، بينما سجل البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور هدفي في الدقيقة ال51 وال56.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال64 عن طريق البرازيلي رودريغو غوس بتسديدة قوية سجلها اللاعب في منتصف شباك المرمى بعد هجمة مرتدة سريعة، وختم أهداف ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بفوز فريق ريال مدريد بخمس أهداف نظيفة دون مقابل.

وشهد طيلة أحداث مجريات اللقاء القوة والسيطرة للفريق الملكي أمام منافسه شاختار الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى فريق ريال مدريد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه فريق شاختار، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

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وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق شاختار

ولعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو في تشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام منافسه. ريال مدريد، فقد تواجد في حراسة المرمى أندريه بياتوف.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: مارلون سانتوس، دودو، فيتاو، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: بيدرينهو، مانور سولومون، ماتيوس مارتينز، مارلوس، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لاسينا تراوري، فرناندو سانتوس، دانيلو سيكان.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط، متساويًا بذلك مع المتصدر فريق شيريف بنفس الرصيد من النقاط، بينما آتى فريق شاختار في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في منافسات دوري أبطال أوروبا.