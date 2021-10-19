رسمياً.. عفو أميري خاص في الكويت لإنهاء كافة المشاكل وتدشين مرحلة جديدة

أكد النائب الكويتي مهند الساير، في تصريحات له أنه تمت الموافقة رسمياً على صدور عفو خاص، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال ساعات.

وتزامن ذلك مع تصدر وسم بعنوان “#العفو_الأميري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت، حيث أكد العديد. من النشطاء والسياسيين أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، قرر إصدار عفو أميري سيشمل عددا كبيرا من المدانين.

🚨حالياً أجواء ايجابية تسود في #الكويت حول #العفو_الأميري

يتصدر هاشتاق-trending#العفو_الأميري

ما يمهد لتوافق على كثير من الملفات العالقة وينعكس ايجاباً على العلاقة بين السلطتين في #الكويت عشية افتتاح دور انعقاد المجلس-إذا التزم طرفا #الحوار_الوطني بما تم الاتفاق عليه في جلساته. pic.twitter.com/HKzqSubnH3 — عبدالله الشايجي (@docshayji) October 19, 2021

العفو الأميري

هذا وقام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنائبين مهلهل المضف و د. عبيد الوسمي وعدد من النواب بتغيير خلفية الـ Header في تويتر. إلى صورة تحمل عنوان «أمير العفو».

مرزوق الغانم و النائبين مهلهل المضف و د. عبيد الوسمي وعدد من النواب يضعون خلفية الـ Header في تويتر «أمير العفو»#أمير_العفو #العفو_الأميري pic.twitter.com/SE0wrSDcU0 — بوديوم (@podiumkwt) October 18, 2021

وقالت تقارير إعلامية كويتية إن قواعد جديدة للعفو الأميري يجري إعدادها الآن من أجل أن يشمل أعدادا أكبر.

ووفقا لصحيفة “القبس” نقلا عن مصادرها الأمنية فإن “تعليمات صدرت لقطاع تنفيذ الأحكام بالتوسُّع في أعداد المشمولين بالعفو للعام المقبل 2022”.

ولفتت المصادر إلى أن التعليمات اشتملت على ضرورة أن تؤدي القواعد الجديدة إلى أن يشمل العفو أعدادا كبيرة من جميع الجنسيات.

وقالوا إن العفو سيتضمن كذلك إفراجا فوريا، وتخفيضا للعقوبة، وإسقاط مديونيات عن بعض المدانين.

هذا وقال صالح محمد الملا:”نبارك لكل المدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية ولأسرهم قرب صدور مرسوم العفو_الأميري المستحق.”

نبارك لكل المدانين بقضايا الرأي وقضايا سياسية ولأسرهم قرب صدور مرسوم #العفو_الأميري المستحق. كل الشكر للقيادة السياسية ولكل من سعى واجتهد.. آملين أن يتم طي هذه الصفحة الحزينة والمؤلمة من تاريخنا إلى الأبد بمعالجة الأسباب -الأمر الأهم والأكثر استحقاقاً-.#الكويت_تحتضن_أبناءها — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) October 19, 2021

وتابع:”كل الشكر للقيادة السياسية ولكل من سعى واجتهد.. آملين أن يتم طي هذه الصفحة الحزينة والمؤلمة من تاريخنا. إلى الأبد بمعالجة الأسباب -الأمر الأهم والأكثر استحقاقاً.”

تفاصيل العفو الأميري

وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.

عاجل / بالفيديو.. النائب د. #عبيد_الوسمي يتلو بياناً باسم الأمة بطلب #العفو_الأميري • الوسمي: نتلمس من صاحب السمو أولى خطوات المصالحة الوطنية بإقرار العفو عن المحكومين لرأي أو موقف سياسي هذه الخطوة ستؤدي لاستقرار سياسي وتعاون مع البرلمان لصفحة بيضاء#شكراً_سمو_الأمير pic.twitter.com/lP0iCzJrxI — الزيادي (@AlziadiQ8) October 19, 2021

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطرح رؤية جديدة، للقواعد في أول اجتماع لها، ومنها أن يشمل العفو بعض القضايا التي لم تكن مدرجة سابقا.

كاميرا تفتيش الكويت : ترصد اراء المواطنين عن موضوع العفو الشامل و أمير العفو#شكرا_سمو_الامير#العفو_الاميري pic.twitter.com/XOnOygfNDF — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) October 18, 2021

وعللت المصادر ذلك بالرغبة في “تخفيف أعداد النزلاء داخل السجون بما لا يخلُّ بالأمن، مع الأخذ في الاعتبار إبعاد بعض الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم”.

عودة ناصر الدويلة إلى الكويت

هذا وأعلن السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عودته إلى الكويت، بعد أكثر من سبعة أشهر قضاها في تركيا، على خلفية ملاحقته والتضيق عليه في وطنه.

وكان الدويلة قرر في آذار/ مارس الماضي، مغادرة الكويت على خلفية الملاحقات القضائية، وذلك بعد شهر واحد على. تبرئته من تهمة الإساءة للسعودية.

الدويلة وقضية الإساءة للسعودية ومحمد بن سلمان

وواجه الدويلة تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، من خلال تغريدات على موقع “تويتر”. ونفى النائب الكويتي السابق هذه التهم، وهو ما أثبته حكم القضاء أيضا.

وفي تموز/ يوليو الماضي، سلم النائب السابق نفسه للسلطات، بعد أكثر من عام من التقاضي على خلفية الدعوى التي تقدمت بها. الخارجية الكويتية؛ بناء على شكوى من السفير السعودي في البلاد، وذلك في أعقاب عدة تغريدات نشرها الدويلة على “تويتر”.

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وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر، قرّر القضاء الكويتي وقف حكم بحبس الدويلة، وإخلاء سبيله لحين الفصل في قضية “إساءته لدولتي السعودية والإمارات”، وفي نهاية الشهر ذاته، قضت محكمة التمييز ببراءة الدويلة من تهمة الإساءة للإمارات.

والدويلة معروف بتغريداته الناقدة لنهج أبوظبي والرياض في المنطقة، لا سيما دورهما في حرب اليمن التي يدعو إلى وقفها.

وتلوح في الكويت أفق مصالحة وطنية شاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تدور أبرز ملامحها بعودة المعارضين في الخارج، مقابل تهدئة نواب المعارضة في مجلس الأمة، وتعاونهم مع الحكومة، ووقف الاستجوابات لرئيسها.

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