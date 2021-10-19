دنيا بطمة في أجرأ ظهور .. ملابس ووضعيات مثيرة داخل الجيم! (فيديو)

استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، رشاقتها في النادي الرياضي، بملابس مثيرة.

دنيا بطمة في الجيم

ونشرت دنيا بطمة عدة فيديوهات، عبر خاصية الستوري في حسابها على (انستجرام)، وثقت خلالها لحظة ممارسة التمارين الرياضية.

وارتدت دنيا بطمة ليجن رمادي ضيق كشف تفاصيل جسدها، مع توب أسود بدون أكمام، ويكشف جزءاً من صدرها.

ووثقت الفنانة المغربية لحظة ممارستها الرياضة في عدة وضعيات على أكثر من جهاز.

إطلالة جديدة

وقبل أيام، فاجأت الفنانة المغربية جمهورها بإطلالة مختلفة غيرت شكلها.

ونشرت دنيا بطمة صوراً جديدة لها عبر (انستجرام)، ظهرت فيها بقصة شعر جديدة.

حيث كانت الفنانة المغربية قد اعتمدت نظام الغرة، لكنها تركت شعرها منسدلاً بدونها.

كما ظهرت دنيا بطمة بلون بشرة فاتح، رغم أنها سمراء اللون.

واتضح أن صور دنيا كانت مجرد إعلان لإحدى المنتجات التجميلية.

إعلان لمنتج تجميل

حيث علقت: (ميكاب ترابي واروع بيبي كريم من شركة فورايفر موروكو).

وتابعت: ( البيبي كريم ممكن تستعمليه كل يوم تغطية عجيبة وخفيف على البشرة).

واستطردت الفنانة المغربية إعلانها: (كذلك يحمي البشرة من اشعة الشمس).

وزادت: ( يعني مافي داعي انك تحطي واقي شمس بعد البيبي كريم اثنين في واحد، ويجعل البشرة ملمسها رطب).

ووجهت دنيا بطمة رسالة للشركة: (يعطيكم الصحة على هذا المنتج الرائع ان شاء الله يعجبكم الميكاب تتوريال).

دنيا بطمة: هذا سر تغير شكلي

وخرجت بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري.

ونفت دنيا خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت دنيا في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا).

وزادت: (يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي).

وأوضحت أنها لا تكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

كما علقت بطمة حول تصدرها الترند مؤخراً، بصورها الجريئة.

وقالت: (الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني ).

وأضافت: (سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس).

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