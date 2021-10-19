حملة لإنقاذ عبدالله الحويطي من الإعدام ووالدته اختفت عقب مناشدة أرسلتها للملك سلمان

أطلق ناشطون سعوديون بمواقع التواصل حملة لإنقاذ الطفل عبد الله الحويطي، من حكم الإعدام بعد إصرار السلطات على تنفيذ حكم الإعدام به على الرغم من عدم وجود أدلة كافية ضده وانتزاع اعترافات بالإكراه منه.

وأطلقت الحملة التي لاقت تفاعلا واسعا الناشطة السعودية المعارضة علياء أبوتايه الحويطي، ووصفتها عبر حسابها بتويتر بأنها حملة للدفاع عن عبدالله الحويطي. وقالت: “اجعلوها عالميه نبدأها اليوم.”

حملة للدفاع عن #عبدالله_الحويطي ، اجعلوها عالميه نبدأها اليوم ،عتقل وعمره 14 سنة من 2017 بتهمة باطلة لم يفعلها ومهدد بالقىٌل حداً! على شيء لم يفعله أمة كانت ناشطه تنشر ادلة برآته بتويتر اغلقوا حسابها وأخفوها، الحقيقه تزعج محافظ ضبا،وامير تبوك وبن سلمان مسؤولين! @Alya_Alhwaiti https://t.co/MDPbokPZNY — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

وأوضحت علياء أن عبدالله اعتقل وعمره 14 سنة من 2017 بتهمة باطلة لم يفعلها ومهدد بالقىٌل حداً.

#عبدالله_الحويطي -محمد صالح العنزي-،نقيب برتبه شبيح -يجبر طفلاً بالتعذيب والإرهاب على جريمه لم يرتكبها، اسماء ستحاسب من محافظ ضبا لأمير تبوك لرأس الهرم على إجرامهم وحقدهم وارهابهم بما يجري على قبيلة الحويطات لإرهابهم واخضاعهم وكسرهم وأن العالم كله سيشهد على إرهابكم،#خاشقجي pic.twitter.com/VehzRCBf6D — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

عبد الله الحويطي

كما لفتت المعارضة السعودية المقيمة ببريطانيا أن والدة عبدالله الحويطي، كانت تنشر أدلة برائته بتويتر، فأغلق حسابها فجأة واختفت.

والذي رفع السماء بلا عمد لأن نوصل صوتك( بكل اللغات) يا أم #عبدالله_الحويطي "المختفيه" لأروقة الكونجرس ومجلس الشيوخ ولعمك بايدن ولكل صناع القرار في الدول العظمى ، وليعرفوا #نيوم على ماذا قامت والى اي مدى إرهابك يابن سلمان لأجل مدينتك الفانتزيه! وانك كذاب لازلت مستمراً بأرهابك pic.twitter.com/OCK9m2ePkF — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

ويشار إلى أن نظام ابن سلمان يصر على إعدام الطفل الحويطي رغم توقيعها على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الطفل. والتي تحظر إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً.

حسبي الله ونعم الوكيل

اين سيذهبون من لعنات أمهات كل هؤﻻء المعتقلين ظلوما #عبدالله_الحويطي https://t.co/fovca37dat — أزهار الربيع (@hamodyqubat109) October 19, 2021

وهددت علياء الحويطي ولي العهد محمد بن سلمان، بأنه إذا لم يفرج عن عبدالله الحويطي “ويبين لنا مصير والدته المختفية والتي ألغوا لها. حسابين كانا صوتها الوحيد لتوصيل مظلمتها وهي تناشد بن سلمان وابوه وتتوسم بهم الخير وتترجاهم! فليستعد لموجة ثانية من فضيحة. عالمية ستتجاوز #عبدالرحيم_الحويطي و #خاشقجي.”

بن سلمان إن لم يفرج عن #عبدالله_الحويطي ويبين لنا مصير والدته المختفيه والتي الغوا لها حسابين كانا صوتها الوحيد لتوصيل مظلمتها وهي تناشد بن سلمان وابوه وتتوسم بهم الخير وتترجاهم!فليستعد لموجه ثانيه من فضيحه عالميه ستتجاوز #عبدالرحيم_الحويطي و #خاشقجي لن نصمت

قاتل الأطفال مبس! pic.twitter.com/uFa8ELRCRh — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

كيف بدأت مأساة عبدالله الحويطي؟

في العام 2017 دخل لص يرتدي عباءة سوداء وقناعاً لوجه، متجرا للمجوهرات متنكرا بزي امرأة وسيطر على المكان. بسحب مسدس وبندقية هجومية.

الحرية ل #عبدالله_الحويطي

نصيحة يا حكومة وقفي اختبار صبر الشعب ترى وصلت معاه

لا يغرك المطالبات السلمية لا توصلوهم للمظاهرات لكل شيء حد و ينفجر#الهلال_النصر_دوري_ابطال_اسيا #BonifaceMwangiUnmasked https://t.co/Bh9Fv6XGRg — 🌷Sana🌷🇵🇸🇸🇾 (@Sandfg2) October 19, 2021

حطم علبة زجاجية، وأطلق النار على اثنين من الموظفين وأصابهما وسرق أكثر من 200 ألف دولار من الذهب قبل إطلاق النار. على ضابط شرطة، تخلص من جثته بعيداً وسرق سيارة شرطة.

ام #عبدالله_الحويطي والتي بدورها اختفت عن وجه الارض! تناشد سلمان وولده بأرسال لجنه وهو مالم يتم!! فأختفت الأم! بن سلمان يبلع أُسر بأطفالها و قبليه كامله اغلبهم في السجون او تحت ارهابه قابعون ! pic.twitter.com/kFxdIXyCRK — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

وفي مايو 2017 ، تم الإبلاغ عن عملية سطو في ضبا، على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، في لقطات للمراقبة. صدمت المملكة، ويجلس شاب الآن في سجن مُدان بتهمة ارتكاب جرائم.

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لكن هناك معضلة. كان السجين عبد الله الحويطي يبلغ من العمر 14 سنة فقط وقت السرقة والقتل.

وأثارت مراجعة صحيفة “نيويورك تايمز” لوثائق المحكمة أسئلة أخرى حول القضية.

ام #عبدالله_الحويطي طالبت بالتحقيق في فيديو هذا المجرم الحقيقي، طالبت بمقارنه الطول والسمات للرجل في الفيديو مع ابنها وزادت ان هناك شهود وادله ان عبدالله كان على الشط وقتها، واضافت المجرم نفسه تقدم و اعترف لماذا تركتوه يرحل! على من يتستر نظام بن سلمان ! #مبس pic.twitter.com/SxVuKnIlJO — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

ورفضت المحكمة الأدلة على أن الحويطي، البالغ من العمر الآن 19 عاماً، كان موجوداً في مكان آخر وقت السرقة. متجاهلة ادعائه بأن اعترافه الأول تم بالإكراه.

ونشرت علياء الحويطي صورا تظهر اختفاء حسابات والدة عبدالله الحويطي بشكل مفاجئ من تويتر، وكذلك اختفائها كليا.

لمن يسأل هذا حساب أم #عبدالله_الحويطي ابتلعته أذرع بن سلمان السيبرانيه وأختفى، خنق الأصوات المظلومه تمرس عليه نظام بن سلمان وسهل بالنسبه لنظام يهجر قبيله كامله ويخطف اطفالها ورجالها ويقتل شيخها، يلفق التهم لأصحاب الارض ، يتفنن بجعلهم عبرة ليرهب الآخرين! جاوز طغيانك المدى #مبس pic.twitter.com/XKBxsdHiO5 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

وأشارت المعارضة السعودية إلى أن محمد بن سلمان يتعمد الانتقام من قبيلة الحويطات بشكل عام، بسبب الأحداث المعروفة هناك. والتي انتهت بمقتل عبدالرحيم الحويطي على يد السلطات.

لاتتركوا هذا الطفل يواجه القتل ظلماً لأن بن سلمان يريد ان ينتقيم من الحويطات ، وأمارة تبوك ومحافظه ضبا تفعل كل مافي وسعهم لإرهابهم بل وتتستر على الجاني الحقيقي والذي اعترف بجرمه لكنهم عمداً عليه يتسترون. #NewProfilePic pic.twitter.com/dPmPi2GsLT — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 19, 2021

وأكدت أن إمارة تبوك ومحافظة ضبا، تفعل كل ما في وسعهم لإرهاب الحويطات وأسرة عبدالله، “بل وتتستر على الجاني. الحقيقي والذي اعترف بجرمه لكنهم عمداً عليه يتسترون.” حسب وصفها.

إعدام القصر في السعودية

وتستشهد الجماعات الحقوقية بالقضية كمثال على استمرار المملكة في إعدام أشخاص على جرائم ارتكبوها وهم قاصرون. على الرغم من المراجعات القانونية التي تهدف إلى الحد من الممارسات.

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وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، من بين 37 شخصاً أُعدموا في جرائم تتعلق بالإرهاب في الأول من عام 2019 . كان اثنان على الأقل دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المتهمين بارتكابها.

من غباء المحقيين واجرامهم ان التعذيب والضرب والحصول على اعترافات بالاكراه هو روتين عملهم اليومي بعكس الاجهزة المحترمة اللتي تبحث عن الادلة والقرائن#عبدالله_الحويطي — Saleemo (@Saleemo3664) October 19, 2021

وقد يكون الآخرون الذين تم إعدامهم أو المحكوم عليهم بالإعدام قد أدينوا أيضاً بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون، لكن وثائق المحكمة لا تحدد العمر الذي حدثت فيه تلك الجرائم.

السعودية تتلاعب بالقوانين وحقوق الإنسان

يقول المسؤولون السعوديون إن محاكم المملكة تعمل جاهدة لتطبيق القانون. تنفي المملكة العربية السعودية الانتهاكات التي تعرض لها الحويطي. في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير معترفةً بموافقته الخاصة ودفاعاً عن إدانته.

وقال البيان إن “عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفي ظروف محدودة للغاية”.

ولطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان النظام القضائي السعودي.

أدلة براءة عبدالله الحويطي

وسبق أن راجعت “هيومن رايتس ووتش” وثائق المحكمة في محاكمة الرجال الستة، وإخطارَ استئناف مفصلا قدمه محامي الحويطي. إلى محكمة الاستئناف في نوفمبر 2020، ومقاطع من لقطات كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، ورسالة مكتوبة بخط يد الحويطي يصف فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب.

#الهلال_النصر_دوري_ابطال_اسيا#الهلال_النصر

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نطالب وبشدة الإفراج عن #عبدالله_الحويطي الذي يتعرض للإنتهاك بجميع الحقوق وقد سجن على أثر تهمة باطلة من أساسها من سنة 2017 والآن مهدد بالقىٌل حداً و كذلك والدته المناضلة التي لم تيأس بالدفاع عن أبنها .. حسابها موقوف وهي مختفية ! pic.twitter.com/dY9YxgLa3f — بُولات (@p____34) October 19, 2021

وفي 8 مايو، بحسب رواية الحويطي للأحداث في رسالة بتاريخ 22 يناير 2019، نشرتها والدته على “تويتر”، داهم رجال أمن مقنعون منزل عائلته. في مدينة ضُباء واعتقلوه مع شقيقه وأخذوهما إلى مركز شرطة قريب، حيث اتهموا الحويطي بسرقة محل المجوهرات وقتل الشرطي.

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جاء في رسالة الحويطي ومذكرة دفاعه أن قوات الأمن احتجزته أربعة أشهر في “إدارة التحريات والبحث الجنائي” بتبوك مع معتقلين بالغين.

تعذيب عبدالله الحويطي

ليس واضحا سبب عدم احتجاز الحويطي في “دار الملاحظة الاجتماعية” التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يُحتجز الفتيان . الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما أثناء التحقيق أو المحاكمة، أو المحتجزين لأسباب أخرى بأمر قضائي. ورد في مذكرة استئناف المحامي أن قوات الأمن استجوبت الحويطي دون حضور ولي أمره، أو محاميه، أو حتى أخصائي اجتماعي.

قال الحويطي في الرسالة وللمحكمة إن المحققين عذبوه وأساؤوا معاملته لإجباره على الاعتراف.

#عبدالله_الحويطي ليس من #معتقلي_الرأي وانما هو ضحية من ضحايا الفساد والظلم في #مملكة_الظلم_السعودية

حكم عليه بالإعدام رغم توفر جميع الأدلة التي تثبت براءته

فساد الأسرة المالكة انتشر في جميع مفاصل الدولة واهمها مثل #القضاء السعودي

من المستفيد من ظلمه ؟ pic.twitter.com/kzQb5oueGF — جيفارا الوزير (@jivara_alwazeer) October 19, 2021

قال إنهم أجبروه على الوقوف لساعات كل مرة، وضربوه وصفعوه على وجهه، وجلدوه بكابل كهربائي على باطن قدميه وأجزاء مختلفة. من جسده حتى فقد وعيه، وأجبروه على إمساك قدمَي أخيه بينما كانوا يضربونه، وكذبوا عليهما بالقول إن والدته وشقيقاته محتجزات أيضا ولن يُفرج عنهن إلا بعد اعترافه.

وقّع الحويطي في النهاية على الاعتراف الذي أُعِّد له، وبعد ذلك نقلته السلطات إلى دار الملاحظة الاجتماعية في تبوك. قال لمحقق آخر هناك إن اعترافه انتُزع بالقوة. قال إنه نُقل بعد ذلك إلى زنزانة سجن، حيث وصل محققو التحقيقات الجنائية من تبوك بعد منتصف الليل، وعصبوا عينيه، وأعادوه إلى إدارة التحريات.

هدده محقق بنزع أظافره

هناك، كما قال الحويطي، هدده محقق بنزع أظافره، وتعليقه من إحدى يديه، وتعذيبه بطرق “لن يستطيع تخيلها”. دافعا الحويطي إلى وعده بأنه لن يخبر أي شخص آخر بتعرضه لسوء المعاملة.

كما قال متهم ثانٍ، سليمان العطوي، الذي كان عمره 16 عاما وقت القبض عليه، للمحكمة أثناء المحاكمة إن اعترافه انتُزع منه بالإكراه. قالت وثائق المحكمة: “عذبوني وضربوني وأرسلوني إلى المستشفى”.

كما قال المتهمون الأربعة الآخرون للمحكمة إن اعترافاتهم الموقعة كانت غير صحيحة وأُخِذت بالإكراه. قال أحدهم: “اعترفتُ لأنني تعرضتُ للتعذيب، كانوا يضربونني ويحرمونني من النوم ويضعونني في زنزانة انفرادية. لدي علامات تعذيب على قدمَيْ”. قال اثنان إنهما لا يعرفان الآخرين أو ليس لديهما أي صلة بهم.

قال كل من الحويطي والعطوي إنهما أثناء التحقيق، عندما طلب المحققون من كل منهما التعرف على أحد المتهمين الآخرين في القضية من بين مجموعة من عدة رجال. أطلعوهما على صورة للرجل الذي يريدونهما التعرف عليه وأمروهما بذلك.

إدعاءات الشرطة

أثناء المحاكمة، قدمت الشرطة أدلة على أن عينات الحمض النووي من الحويطي تطابقت مع تلك التي وجدت في سيارة الدورية. لكن هذا كان الدليل المادي الوحيد ضده وتناقضَ مع أدلة أخرى، كما تظهر وثائق المحكمة.

ليس #عبدالله_الحويطي الطفل الوحيد المُهدد بالاعدام ،بل عشرات القاصرين في السجون والمعظمهم يواجهون نفس المصير ، أين الأمة مما يجري؟ وأين المنظمات الذي تتشدق بحقوق الطفولة!؟

لا بد من حد قانوني لهذه التجاوزات بحق جميع المعتقلين بمن فيهم #معتقلي_الرأي #النصر_الهلال

#ديربي_القاره pic.twitter.com/W6LNGULlHv — ⚡فتى الجنوب الثائر⚡ (@ThayirAljanub) October 19, 2021

العميد وليد الحربي، محقق الشرطة الذي كان مسؤولا في البداية عن التحقيق والذي أُبعِد عن القضية لأسباب غير معلنة بعد أيام قليلة. قال للمحكمة بعد إعادة النظر في القضية بعد شهرين: “وبدراستي للقضية لم أجد أي دليل مادي سوى الحمض النووي المطابق لعبدالله سيد الحويطي، كما ظهر لي عدة أدلة تخالف ما أقر به المتهمين في اقراراتهم المصدقة شرعاً”.

كان على كورنيش ضُباء وقت الجريمة

أوضح العميد الحربي أن تحليل هاتف الحويطي خلص إلى أن الأخير كان على كورنيش ضُباء خلال الجريمة. قال أيضا إن مراجعة كاميرات المراقبة في ضُباء في ذلك اليوم أظهرت الحويطي وشقيقه على الكورنيش، وليس بالقرب من مسرح الجريمة وقت ارتكابها.

أكيد أن المجرم الحقيقي طلع من ابناء الهوامير ﻷجل ذلك الصق السلطات التهمه #عبدالله_الحويطي ﻷجل التستر على المجرم الحقيقي إذا كان هذا الفيديو صحيح

فمن الوضح جدا عدم التنسق بين بنية جسد الطفل عبد الله وبنية جسد المجرم الموجود بالفيديو من الوضح انه رجل يكبر عبد الله بمراحل. https://t.co/X7cpi3PJH2 — أزهار الربيع (@hamodyqubat109) October 19, 2021

لا يوجد ما يشير في وثائق المحكمة إلى أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار أو حققت في أي من هذه المزاعم، وبدلا من ذلك استندت في حكمها بالكامل تقريبا إلى الاعترافات القسرية

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