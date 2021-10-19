الداعية موسى القرني
الداعية موسى القرني
الهدهد

تقرير طبي يكشف السبب وراء وفاة الداعية موسى القرني.. ماذا فعل به عادل الصبحي؟!

كتب محمد أبو يوسف
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كشفت منظمة “سند” للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية في السعودية، عن السبب الرئيسي وراء وفاة الدكتور موسى القرني. الداعية السعودي الشهير في سجون النظام.

وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة رصدتها “وطن”، إن سبب وفاة موسى القرني، هو تعرضه للضرب في الوجه والرأس، مما نتج عنه. إصابات بليغة أدت لوفاته حسب التقارير الطبية التي قالت المنظمة إنها تلقت نسخة عنها.

وطالبت “سند” بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لإجراء تحقيق شامل يكشف حقيقة هذه الانتهاكات.

سبب وفاة القرني

وتداول ناشطون، صورة قالوا انها عن التقرير الطبي، تظهر سبب وفاة الداعية موسى القرني، حيث تعرض لاصابات في الوجه والرأس الأمر الذي تسبب في وفاته.

وأكد الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي وهو معارض شهير، صحة ما جاء في التقرير الطبي-الذي لم يتس لوطن التأكد من صحته.

ونشر الغامدي تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها معلومة موثقة الشيخ موسى القرني قتل ضربا في السجن.

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وأضاف الغامدي :” غريمه مبس وعادل الصبحي مدير ذهبان، الذي تعمد ان يسجنه مع التكفيريين وجرت محاولات مع ادارة السجن لنقله مع كبار السن أو في الانفرادي لأنه مهدد بالقتل، وسبق أن ضربه الغلاة بتحريض من الصبحي ثم اعتُدي عليه أخيرا وضرب في وجهه حتى مات “.

ومن جانبها علقت المعارضة السعودية نورة الحربي على وفاة موسى القرني قائلة إن عادل الصبحي مدير سجن ذهبان، جعل الشيخ في قسم المتطرفين والتكفيريين، مما أدي إلى الهجوم عليه “.

من هو الداعية موسى القرني

القرني هو داعية وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، وعمل في التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وعميدا لشؤون الطلبة في ذات الجامعة.

كما أنه عمل مدرسا في جامعة ببيشاور الباكستانية، وكان مديرا للأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي في بيشاور أيضا.

واعتقل القرني في عام 2007، وحكم عليه بالسجن 20 عاما، والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميته 20 عاما. علما بأنه يبلغ من العمر حاليا 66 عاما. وفي مايو 2018، تعرض لجلطة دماغية، تسببت في نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية في جدة.

 

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