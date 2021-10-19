تقرير طبي يكشف السبب وراء وفاة الداعية موسى القرني.. ماذا فعل به عادل الصبحي؟!

كشفت منظمة “سند” للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية في السعودية، عن السبب الرئيسي وراء وفاة الدكتور موسى القرني. الداعية السعودي الشهير في سجون النظام.

وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة رصدتها “وطن”، إن سبب وفاة موسى القرني، هو تعرضه للضرب في الوجه والرأس، مما نتج عنه. إصابات بليغة أدت لوفاته حسب التقارير الطبية التي قالت المنظمة إنها تلقت نسخة عنها.

🔴عاجل / حصري

تأكد لسند أن سبب وفاة الدكتور #موسى_القرني في سجون النظام السعودي هو تعرضه للضرب في الوجه والرأس مما نتج عنه إصابات بليغة أدت لوفاته حسب التقارير الطبية التي تلقت #سند نسخة منها سند تطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لإجراء تحقيق شامل يكشف حقيقة هذه الانتهاكات. pic.twitter.com/Aw8BXaMipJ — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) October 18, 2021

وطالبت “سند” بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لإجراء تحقيق شامل يكشف حقيقة هذه الانتهاكات.

سبب وفاة القرني

وتداول ناشطون، صورة قالوا انها عن التقرير الطبي، تظهر سبب وفاة الداعية موسى القرني، حيث تعرض لاصابات في الوجه والرأس الأمر الذي تسبب في وفاته.

تقرير طبي يوضح اسباب وفاة الشيخ موسى القرني رحمه الله وتغمدة بواسع مغفرته pic.twitter.com/FUTpUNAeeT — عبدالرحمن راضي السحيمي ( الحربي ) (@e7_9s) October 19, 2021

وأكد الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي وهو معارض شهير، صحة ما جاء في التقرير الطبي-الذي لم يتس لوطن التأكد من صحته.

ونشر الغامدي تغريدة رصدتها “وطن” قال فيها معلومة موثقة الشيخ موسى القرني قتل ضربا في السجن.

اقرا أيضاً: موسى العمر يرد على “عائض القرني”: “حلب لا تريد دعاءك..تريد قطع البترول عن الغرب وطائرات”

وأضاف الغامدي :” غريمه مبس وعادل الصبحي مدير ذهبان، الذي تعمد ان يسجنه مع التكفيريين وجرت محاولات مع ادارة السجن لنقله مع كبار السن أو في الانفرادي لأنه مهدد بالقتل، وسبق أن ضربه الغلاة بتحريض من الصبحي ثم اعتُدي عليه أخيرا وضرب في وجهه حتى مات “.

🔴معلومة موثقة:

الشيخ #موسى_القرني قتل ضربا في السجن.

غريمه مبس وعادل الصبحي مدير ذهبان،الذي تعمد ان يسجنه مع التكفيريين،وجرت محاولات مع ادارة السجن لنقله مع كبار السن أو في الانفرادي لأنه مهدد بالقتل، وسبق أن ضربه الغلاة بتحريض من الصبحي

ثم اعتُدي عليه أخيرا وضرب في وجهه حتى مات — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) October 18, 2021

ومن جانبها علقت المعارضة السعودية نورة الحربي على وفاة موسى القرني قائلة إن عادل الصبحي مدير سجن ذهبان، جعل الشيخ في قسم المتطرفين والتكفيريين، مما أدي إلى الهجوم عليه “.

سبب #وفاة_موسى_القرني هو تعرّض الشيخ للضرب في الرأس والوجه مما نتج عنه إصابات بليغة أدت إلى وفاته عادل الصبحي مدير سجن ذهبان، جعل الشيخ في قسم المتطرفين والتكفيريين، مما أدي إلى الهجوم عليه اللهم انتقم لعبدك #موسى_القرني لكل من ظلمه وقتله pic.twitter.com/xQGHdUPYaN — نوره الحربي (@n_alharbi12) October 19, 2021

من هو الداعية موسى القرني

القرني هو داعية وأكاديمي يحمل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، وعمل في التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وعميدا لشؤون الطلبة في ذات الجامعة.

كما أنه عمل مدرسا في جامعة ببيشاور الباكستانية، وكان مديرا للأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي في بيشاور أيضا.

واعتقل القرني في عام 2007، وحكم عليه بالسجن 20 عاما، والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميته 20 عاما. علما بأنه يبلغ من العمر حاليا 66 عاما. وفي مايو 2018، تعرض لجلطة دماغية، تسببت في نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية في جدة.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»