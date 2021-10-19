ترتيب الدوري الإيطالي بعد تربع نابولي على عرش الصدارة

تشهد منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم، تصدر فريق نابولي قائمة ” الكالتشيو”. في ظل الأداء الملفت والقوي بعد تحقيقه الفوز الثامن على التوالي على منافسه تورينو بهدف نظيف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري “الكالتشيو” برصيد 24 نقطة، يليه في المركز الثاني. فريق الميلان برصيد 22 نقطة.

وآتى في المركز الثالث فريق الإنتر ميلان برصيد 17 نقطة، بينما في رابع الترتيب جاء فريق روما برصيد 15 نقطة، وجاء فريق لاتسيو .بفارق نقطة وحيدة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

كما وفي المركز السادس جاء فريق أتالانتا برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق يوفنتوس في المركز السابع. بنفس الرصيد من النقاط، يليه في المركز الثامن بولونيا برصيد 12 نقطة. متساويًا مع صاحب المركز التاسع فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط.

🇺🇸 unbelievable atmosphere,thank you for your support,we keep going like this @sscnapoli 💙🤍💪🏽 🇮🇹 atmosfera incredibile, grazie per il tuo supporto, continuiamo così @sscnapoli 💙🤍💪🏽 pic.twitter.com/X5S8srVxS0 — victor osimhen (@victorosimhen9) October 17, 2021

أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق أودينيزي برصيد 9 نقاط، متساويًا مع فريق إمبولي في المركز الحادي عشر .بنفس الرصيد من النقاط، وآتى فريق تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، متساويًا على الترتيب مع فريق هيلاس فيرونا وساسولو وفينيزيا بنفس الرصيد من النقاط.

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كما وجاء فريق سبيزيا في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه سامبدوريا في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، متساويًا مع فريقا جنوى وكالياري في المركزين الثامن والتاسع عشر من جدول الترتيب، كما وفي أدنى الترتيب جاء فريق ساليرنيتانا. برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويتصدر اللاعب شيرو ايموبيلي نجم فريق لاتسيو برصيد 7 أهداف، يليه لاعب فريق إنتر ميلان إدين دجيكو برصيد 6 أهداف، متساويًا بذلك مع جواو بيدرو لاعب فريق كالياري بنفس الرصيد من الأهداف.

وفي المركز الثالث جاء كلاً من اللاعبين، لوتارو مارتينيز، ماتيا ديسترو، فيكتور أوسيمين. برصيد 5 أهداف، كما ويليه في المركز الرابع دوشان فلاهوفيتش، دوفان زاباتا، جوردان فيريتو، لورينزو بيليغريني برصيد 4 أهداف.

أما في المركز الخامس جاء أنتونين باراك، أنطونيو كاندريفا، إبراهيم دياز برصيد 3 أهداف، خلال منافسات الموسم الحالي.