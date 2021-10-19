ابنة بيل غيتس تكشف أسرار زفافها ذو (2 مليون دولار) وتأثير طلاق والديها

كشفت جينيفر غيتس، ابنة بيل غيتس الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، أن طلاق والديها جعل التخطيط لحفل زفافها الذي تبلغ قيمته مليوني دولار أمرًا صعبًا.

كما كشفت العروس أنها طلبت تلقيح جميع الضيوف البالغ عددهم 300 شخص واختبار سلبي لنتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا في يوم الزفاف.

في مقابلة مع مجلة فوغ Vogue، يوم الإثنين، قالت إنها عاشت عامًا “مليئًا بالتحديات” مع الوباء .

كما ألمحت إلى طلاق والديها، مشيرة إلى أنه “انتقال عائلي”.

وتزوجت جينيفر (25 عامًا)، من الفارس المصري نايل نصار (30 عامًا)، في نهاية هذا الأسبوع في مزرعة خيولها التي تبلغ تكلفتها 25 مليون دولار في شمال نيويورك.

وأعلن والداها أنهما انفصلا في وقت سابق من هذا العام في واحدة من أغلى حالات الإنفصال في التاريخ.

ابنة بيل غيتس .. الزفاف حلم تحقق

وقال جينفر: “لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات، سواء بشكل جماعي مع الوباء أو بالنسبة لعائلتنا التي مرت بمرحلة انتقالية. لكن حبنا لبعضنا البعض كان ثابتًا. كانت القدرة على الاحتفال بزفافنا مع أقرب أصدقائنا وعائلتنا بمثابة حلم تحقق”.

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وتضمنت عطلة نهاية الأسبوع حفلي زفاف (أحدهما ديني ، والآخر مدني) ، ووجبة فطور وغداء سريعة، وتقديم الطعام من قبل مطاعم مدينة نيويورك الشهيرة.

ومع ذلك ، قالت جينيفر ، التي تدرس في كلية الطب ، إنه ليس بالأمر الهين أن نجمعها معًا.

وقالت: “التخطيط لحفل زفاف بينما كنت في كلية الطب وكان نايل يستعد للأولمبياد لم يكن بالأمر الهين”.

تطعيم ضيوف حفل الزفاف

وقالت جينيفر أيضًا لمجلة فوغ إنها طلبت تطعيم جميع ضيوف حفل الزفاف البالغ عددهم 300 شخص وإجراء اختبارات COVID، من أجل ضمان سلامة الجميع.

وأضاف: “قمنا بتوفير الكمامات. نشعر بأننا محظوظون للغاية لأننا قادرون على الاجتماع مع أحبائنا بأمان”.

ونشر كل من بيل وميليندا – اللذان انفصلا في أغسطس – صوراً من حفل الزفاف على إنستغرام يوم الاثنين مع رسائل للزوجين.

وأضافت: “نحن نعلم أن الآخرين ليسوا محظوظين، خاصة وأن الوباء يستمر في تدمير المجتمعات في الولايات المتحدة وحول العالم”.

رقص الزوجان على أغنية Can You Feel the Love Tonight على رقصة الأب وابنته.

أول رقص لها مع زوجها الجديد كان Yellow Lights ، وهي أغنية كتبها وأداها صديقهما والفنان هاري هدسون.

قالت جينيفر لمجلة فوغ: “إحدى النصائح التي تلقيناها [خلال عملية التخطيط] هي أن نتذكر أن هذا اليوم يدور حولنا وعن حبنا”.

وأوضحت :”أعتقد أننا حقًا أبقينا ذلك في صميم أذهاننا أثناء التخطيط ، وحاولنا أيضًا التأكد من أن عائلاتنا وأصدقائنا كانوا قادرين على الاستمتاع بأنفسهم.”

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