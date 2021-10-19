أندية الدوري الإنجليزي وقيود المفروضة على ملاك نيوكاسل ومانشستر سيتي
أندية الدوري الإنجليزي وقيود المفروضة على ملاك نيوكاسل ومانشستر سيتي
Imageرياضة

أندية الدوري الإنجليزي والقيود الجديدة على ملاك نيوكاسل ومانشستر سيتي

كتب فارس أبو شيحة
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وقعت أندية الدوري الإنجليزي على لائحة مؤقتة لمنع الأندية من إبرام أي اتفاقيات أو عقود، رعاية مع الشركات المرتبطة بملاك الأندية، وهي خطوة تفرض القيود على الملاك العرب. لنادي نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

 لوائح أندية الدوري الإنجليزي

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن أندية الدوري الإنجليزي قد صوتت على لوائح اللعب المالي النظيف. على الأندية التي تعتمد في إنفاقتها على إيراداتها من بينها عقود الرعاية، حيث أن الاتفاقيات المتعلقة بشركات ترتبط بعلاقة وثيقة بملاك النادي باتت تحت بند التدقيق.

وبينت الصحيفة، أن الأندية قد صوتت على هذه اللائحة. بنتيجة موافقة 18 صوت مقابل صوتين رفض، والذي جاء من أندية نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي الذي يمتلكه الشيخ الإماراتي .منصور بن زايد آل نهيان.

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وأوضحت، أن نادي مانشستر سيتي يرتبط بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبو ظبي، كما أنه يتعرض لتحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي. بخصوص التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف للرابطة.

تعديل غير قانوني

وأردفت، ” نادي مانشستر سيتي نفي ارتكابه أي خطأ بخصوص هذا الأمر، كما أن نادي نيوكاسل يونايتد يعتقد أن هذا التعديل غير قانوني”، مضيفه، “سيتم العمل بهذه اللائحة الجديدة لمدة شهر، كما وتدرس مجموعة من الأندية تطبيقها. بشكل دائم بعد ذلك”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة قائمة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه. فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، كما ويليه في المركز الرابع فريق برايتون برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز السابع جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس الرصيد. من النقاط في المركز الثامن.

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق برينتفورد وولفرهامبتون. برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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