أندية الدوري الإنجليزي والقيود الجديدة على ملاك نيوكاسل ومانشستر سيتي

وقعت أندية الدوري الإنجليزي على لائحة مؤقتة لمنع الأندية من إبرام أي اتفاقيات أو عقود، رعاية مع الشركات المرتبطة بملاك الأندية، وهي خطوة تفرض القيود على الملاك العرب. لنادي نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

لوائح أندية الدوري الإنجليزي

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن أندية الدوري الإنجليزي قد صوتت على لوائح اللعب المالي النظيف. على الأندية التي تعتمد في إنفاقتها على إيراداتها من بينها عقود الرعاية، حيث أن الاتفاقيات المتعلقة بشركات ترتبط بعلاقة وثيقة بملاك النادي باتت تحت بند التدقيق.

The Guardian | 📰 عاجل🛑 📌 أندية الدوري الإنجليزي تصوت في إجتماع طارئ اليوم على تشريع يهدف إلى منع الملاك السعوديين من إبرام صفقات رعاية مربحة لنيوكاسل يونايتد عن طريق شركات تابعة للحكومة السعودية 📌 جميع الأندية وافقت بإستثناء نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي#نيوكاسل #nufc pic.twitter.com/T6wXPcYJhE — نيوكاسل بالعربي (@NewcastleFC_AR) October 18, 2021

وبينت الصحيفة، أن الأندية قد صوتت على هذه اللائحة. بنتيجة موافقة 18 صوت مقابل صوتين رفض، والذي جاء من أندية نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي الذي يمتلكه الشيخ الإماراتي .منصور بن زايد آل نهيان.

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وأوضحت، أن نادي مانشستر سيتي يرتبط بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبو ظبي، كما أنه يتعرض لتحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنجليزي. بخصوص التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف للرابطة.

تعديل غير قانوني

وأردفت، ” نادي مانشستر سيتي نفي ارتكابه أي خطأ بخصوص هذا الأمر، كما أن نادي نيوكاسل يونايتد يعتقد أن هذا التعديل غير قانوني”، مضيفه، “سيتم العمل بهذه اللائحة الجديدة لمدة شهر، كما وتدرس مجموعة من الأندية تطبيقها. بشكل دائم بعد ذلك”.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تحظر على ابن سلمان عقد صفقات إعلانية لصالح نادي نيوكاسل. pic.twitter.com/xqu2h0JpUP — قناة نبأ – أخبار (@nabaatvnews) October 19, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي صدارة قائمة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه. فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، كما ويليه في المركز الرابع فريق برايتون برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز السابع جاء فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إيفرتون بنفس الرصيد. من النقاط في المركز الثامن.

وفي المركزين التاسع والعاشر جاء فريق برينتفورد وولفرهامبتون. برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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