“وما ذلك على الله بعزيز”.. أُمنية لمفتي سلطنة عمان في ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الاثنين، العمانيين والعالم العربي والإسلامي، بذكرى المولد النبوي الشريف. متمنيا في هذه الذكرى المباركة “رتق فتق الأمة الشنيع ليلتئم شملها من جديد على حب الله ورسوله، والنهوض بهذا الدين وعودة الإسلام لمجده وعزه”، حسب وصفه.

وفي بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر، قال مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي:”مع تجدد ذكرى انبلاج النور. وميلاد الهدى ببروز النبي ﷺ من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فانتعش به الكون وسعد به الوجود، يشرفني أن أهنئ أمة الإسلام جميعا بهذه المناسبة العطرة. وأدعو نفسي وأدعوهم إلى إعطاء هذه الذكرى حقها الذي تقتضيه وهو السعي بكل جهد من أجل النهوض بدعوته ﷺ وتجديدها.”

مع تجدد ذكرى انبلاج النور وميلاد الهدى ببروز النبي ﷺ من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فانتعش به الكون وسعد به الوجود، يشرفني أن أهنئ أمة الإسلام جميعا بهذه المناسبة العطرة، وأدعو نفسي وأدعوهم إلى إعطاء هذه الذكرى حقها الذي تقتضيه وهو السعي بكل جهد من أجل النهوض بدعوته ﷺ وتجديدها. pic.twitter.com/NwKND6ZvS4 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 18, 2021

مفني سلطنة عمان

وتابع المفتي العام للسلطنة:”ليشرق على العالم الإسلامي سناها كما أشرق من قبل، ويطوي من أرجائه سجاف الظلام الذي خيم. على عقول الناس قرونا، فأبعدهم عن الحق وأعماهم عن الرشد.”

مضيفا:”وكذلك رتق فتق الأمة الشنيع ليلتئم شملها من جديد على حب الله ورسوله، والنهوض بهذا الدين لتسعد به الإنسانية التعيسة. اليوم كما سعدت به من قبل.”

واختتم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي تهنئته بالقول:”وكل عام وهذه الهمم تتجدد في نفوس الأمة، وتسري في مشاعرها وأحاسيسها. ليحيا بها مواتها كما تحيا الأجساد الرميمة عندما تنفخ فيها الأرواح، وما ذلك على الله بعزيز وعلى الله في كل ذلك المعول.”

عفو سلطاني عن 328 سجيناً بمناسبة المولد النبوي

هذا وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، عفواً خاصاً عن عدد من المسجونين؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

#عاجل جلالةُ السُّـلطان يُصدر عفوًا ساميًا عن عدد من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. #العمانية pic.twitter.com/wzttjCH8Wp — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 18, 2021

وشمل العفو 328 سجيناً في قضايا مختلفة بينهم 107 أجانب.

وغالبًا ما يصدر السلطان عفواً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية.

والعام الماضي، أصدر السلطان هيثم عفواً ضمنياً عن عدد من المعارضين السياسيين الذي حصلوا على لجوء سياسي في المملكة المتحدة.

وعاد المعارضون إلى السلطنة ولم يتعرضوا لأي مضايقات، وقد أثنوا على الخطة التي أكدت رغبة السلطان في إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة ومعارضيها.

المولد النبوي الشريف

والمولد النبوي أو مولد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنّة.

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حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا أو عبادة بل فرحة. بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته. وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

عطلة رسمية

وتحتفل دول عدة في العالم بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول.

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