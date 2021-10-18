هل تزوجت أنغام للمرة الخامسة من طليق غادة عادل؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بزواج الفنانة المصرية أنغام للمرة الخامسة، من المخرج مجدي الهواري.

طليق غادة عادل وأنغام!

ومجدي الهواري هو طليق الممثلة غادة عادل ووالد أبناءها الخمسة.

جاء ذلك بعد انتشار صور أنغام والمخرج مجدي الهواري بعد ظهورهما معا منذ أيام وكذلك حضورها عرضه المسرحي من يومين.

لكن انغام نفت خبر زواجها بشكل غير مُباشر، ووجهت رسالة غاضبة عبر (انستجرام).

رسالة غاضبة: كفاية سخافة

وكتبت في خاصية (الستوري): (للاسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني اخبار كاذبة وسخيفة زيها .. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه).

وكان مجدي الهواري، قد نشر صورة تجمعه بأنغام عبر حسابه على (انستجرام). و ذلك خلال حضور الفنانة المصرية،عرض مسرحية (ياما في الجراب ياحاوي).

(ياما في الجراب ياحاوي)

وعلق مجدي الهواري على الصورة: (ولما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة، يبقى لازم فيها الحلوه أنغام نورتينا يا غالية).

وشارك في مسرحية (ياما في الجراب ياحاوي) كلاً من الفنانين يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي.

كما شاركت الفنانة كارمن سليمان، وشريف دسوقي، سماء إبراهيم، علاء قوقة، لبنى ونس، رضا إدريس، ناصر سيف، حسن العدل، شيريهان الشاذلي.

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ولا تعد انغام الأولى التى تحرص على حضور العرض.

حيث سبق وحضر العرض مجموعة من المشاهير مثل الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال.

كما حضرت الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية سهير جودة العرض أيضاً.

زواج وطلاق في أقل من عام

وكانت انغـام قد تزوجت للمرة الرابعة العام الماضي من الموزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم .

وتردد حينها أن الزوجة الأولى لــ”إبراهيم” أُصيبت بانهيار فور معرفتها بالخبر ونُقلت إلى المستشفى، حيث حرصت الفنانة المصرية على إخبارها بالأمر بنفسها.

أحمد عز وانغام

وقالت التقارير أيضاً إن انغام تزوجت من الموزِّع الشاب أحمد إبراهيم بنفس طريقة زواجها من الفنان أحمد عز.

أي عن طريق مأذون وبعلم أهلها وأصدقائها المقربين، ولكن كعادتها تحب أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام، فحرصت على كتم الخبر.

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وتم الإعلان عن طلاقهما رسمياً بعد زواج استمر حوالي عاماً.

وعن سبب الطلاق حينها، قال مصدر مقرب من الفنانة أن عمر نجل انغـام يعد الدافع الأول لهذا الانفصال.

حيث اختارت أن تبقي على ابنها وتحافظ على علاقتهما في سبيل إنهاء زواجها، نظراً لأن العلاقة كانت متوترة بينه وبين زوجها.

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