نسرين طافش النجمة الأكثر احتشاماً وسط الإطلالات الفاضحة بالجونة

وسط الاطلالات الجريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي، اختار الجمهور الفنانة السورية نسرين طافش، كأكثر الفنانات احتشاماً على مدار 4 أيام.

أزياء نسرين طافش جعلتها نجمة الريد كاربت

وتميزت إطلالات النجمة السورية بالأناقة بعيداً عن الابتذال والتعري، ما جعل الجمهور يتوجها (نجمة الريد كاربت) هذا العام.

وارتدت نسرين طافش فستاناً أسوداً مميزاً في اليوم الأول من توقيع المصممة نور فضالة.

واستكملت طافش إطلالتها بكلاتش أسود، ومجوهرات ناعمة.

بينما اعتمدت من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي، ومكياجاً قوياً.

فستان نسرين طافش جريء

وارتدت نسرين فستانا متعدد الألوان بقصة الكب في اليوم الثاني من مهرجان الجونة.

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وتميز الفستان الأوف شولدر، بالتطريزات من أسفل، وهو من توقيع اللبناني رامي قاضي.

كما اعتمدت نسرين طافش مكياجا ترابيا وإكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

مصمم كويتي!

واختارت الفنانة السورية اللونين الذهبي والفضي في اليوم الثالث من المهرجان.

وارتدت نسرين فستاناً أوف شولدر بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعماً، وتركت شعرها منسدلا بدون ويفي.

أناقة واحتشام

كما كانت إطلالة نسرين في اليوم الرابع من المهرجان، الأكثر أناقة واحتشاماً بحسب الجمهور.

فيما ارتدت النجمة السورية فستاناً طويلاً بدون أكمام باللون الأحمر من توقيع نور فضالة.

وتميز الفستان بأنه متعدد الطبقات ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الويفي، وارتدت حذاءً باللون الذهبي.

جمال وإبداع

وجاء في التعليقات على أزياء نسرين: (جميلة وأنيقة).

بينما كتب آخر: (نجمة الريد كاربت بلا منازع).

وعلقت إحدى المتابعات: (جمال وإبداع، دخيل هالطلة والفخامة).

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كما وعقب ناشط مصري: (كنت بحب سوريا دلوقت بموت فيها).

قميص النوم

وكانت الفنانة السورية قد نشرت صوراً لها من الجونة بقميص النوم، وهي تحتسي مشروب الصباح.

كما كشفت نسرين في بعض الصور عن ساقيها بطريقة جريئة.

وشهد مهرجان الجونة ظهور نجمات وفنانات بفساتين مثيرة وجريئة عرضتهن للانتقاد مثل ثراء جبيل ونجلاء بدر وغيرهن.

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