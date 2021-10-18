موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة قوية أمام منافسه أتلتيكو مدريد مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة. من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي جمعت كلا الفريقين على أرض ملعب ” ملعب ميتروبوليتانو”.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وستقام المباراة النارية بين ليفربول وأتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة مساءً .بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية الرياضية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا ” UEFA Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لأحداث المباراة، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على الأمسية الكروية النارية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

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تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بتشكيلة أساسية أمام الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء فريق أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.