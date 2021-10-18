سعودي يوزع الأموال على العاملين في الحرم المكي
سعودي يوزع الأموال على العاملين في الحرم المكي
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فيديو لسعودي يوزع الأموال على العاملين في الحرم المكي يلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

كتب محمد أبو يوسف
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تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعاً مصوراً يظهر قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالا.

 

المسجد الحرام

وعاد المسجد الحرام في مكة للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، امس الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب. كما اعتادوا من قبل.

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطفّ المصلون إلى جانب بعضهم البعض لأداء صلاة الفجر.

ومع ذلك، يُشترط على جميع زوار المسجد أن يكونوا مطعمين بجرعتين على الأقل ضد الفيروس، كما يلزم عليهم ارتداء أقنعة الوجه أثناء وجودهم داخل أروقة الحرم.

وفي وقت سابق، انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل إِتمام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

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ونشرت الرئاسة أمس الأحد، فيديو على صفحتها في “تويتر” لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي للمصلين في المسجد الحرام، ولأول مرة منذ تفشي الجائحة عاد إمام المسجد في صلاة الفجر، ليردد مخاطبا المصلين “استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”.

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