فيديو لسعودي يوزع الأموال على العاملين في الحرم المكي يلقى تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطعاً مصوراً يظهر قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالا.

لم يخلق الله اكرم من السعوديين >>هذا والله أعلم pic.twitter.com/s46sUmBmJu — Me (@Qrwei) October 17, 2021

مواطن يوزع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي

شعب كريم https://t.co/Gsk5V6Xgrx — عبدالرحمن سعد الحارثي (@a_s_Harthi) October 18, 2021

جزاه الله خير بس هذا الشي خطأ

صاير تشوف العاملين في الحرم واقفين وينتظروا واحد يعطيهم فقط!! https://t.co/SWTLHkpEji — Marwan Abduljawad, PhD (@maroo1987) October 18, 2021

رجل سعودي 🇸🇦 ، يوزع المال على العاملين من جنسيات مختلفه في الحرم المكي الشريف ، ليفرحهم و يساعدهم الحمدلله أني ولدت في أرض عظيمة و من شعب عظيم و دولة عظيمة الله سبحانه يختار الأفضل لحماية المقدسات و إدارتها ، و حظيت السعودية و دولتها و شعبها بهذا الشرف العظيم 🇸🇦. pic.twitter.com/P6FV1dVNTZ — |NAWAF🇸🇦| (@KENGNAWAFF) October 17, 2021

المسجد الحرام

وعاد المسجد الحرام في مكة للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، امس الأحد، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وسُمح للناس بالصلاة جنبا إلى جنب. كما اعتادوا من قبل.

"كالبنيان المرصوص".. أول صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بلا تباعد ، منذ بداية كورونا . – pic.twitter.com/sOlwyi9LKe — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 17, 2021

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطفّ المصلون إلى جانب بعضهم البعض لأداء صلاة الفجر.

"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا"

المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.#الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/RRMaD8P7Fy — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021

ومع ذلك، يُشترط على جميع زوار المسجد أن يكونوا مطعمين بجرعتين على الأقل ضد الفيروس، كما يلزم عليهم ارتداء أقنعة الوجه أثناء وجودهم داخل أروقة الحرم.

وفي وقت سابق، انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل إِتمام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

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ونشرت الرئاسة أمس الأحد، فيديو على صفحتها في “تويتر” لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي للمصلين في المسجد الحرام، ولأول مرة منذ تفشي الجائحة عاد إمام المسجد في صلاة الفجر، ليردد مخاطبا المصلين “استووا.. اعتدلوا.. تراصوا”.

تقرير مرئي | توافد المصلين والمعتمرين في أول صلاة بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية بـ #المسجد_الحرام #الحرم_المكي #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/MXqBGX01y7 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 17, 2021

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